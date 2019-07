Se desvela el gran misterio: así es el segundo vestido de novia de Pilar Rubio

Parecía que ya habíamos dejado atrás la fastuosa boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio del pasado 15 de junio, un enlace espectacular que paralizó Sevilla y nos tuvo pendientes de todo lo que pasaba ante los numerosos secretos que había alrededor. El más importante era, por supuesto, el vestido de la novia, una creación de Zuhair Murad que pudimos ver en directo en la Catedral de Sevilla y que fue muy comentado.

Pero como cualquier novia del siglo XXI con posibles, la presentadora no solo lució un traje en su boda, sino dos, pero del segundo no habíamos podido ver nada porque se lo puso en su fiesta en la finca La Alegría, a donde no se dio acceso a los medios y tan siquiera los invitados pudieron entrar sus móviles. Hasta ahora. Porque Pilar por fin ha desvelado como era su segundo atuendo.

Ya se había filtrado que llevó un mono rojo en la fiesta posterior a la cena, donde actuó el grupo Europe y la pareja voló en dragón. Pero ahora podemos verlo con nuestros propios ojos, porque la presentadora ha colgado una fotografía en Instagram de la celebración en la que está vestida con un espectacular mono rojo con una capa y transparencias con el que estaba imponente.

"Siempre te dije mi amor @sergioramos que si algún día nos casábamos, yo iría de rojo. And HERE I GO!!!", escribió Pilar en el mensaje, dando las gracias a Zuhair Murad por esta impresionante creación que le sentaba como un guante. Además, esta imagen también nos ha permitido ver el segundo look del capitán del Real Madrid.

El futbolista lució un esmoquin con la chaqueta plateada, un estilismo muy festivo y muy acorde con su personalidad, después de llevar un chaqué clásico para la ceremonia religiosa. Así, hemos podido por fin ver otro de los detalles más esperados de esta gran boda, aunque seguro que no será el último.