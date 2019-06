Vestida de rojo y a ritmo de Juan Magán: la puesta de largo de Victoria Federica

Este jueves la Familia Real tenía una cita muy importante para uno de sus miembros más jóvenes. Victoria Federica, la hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar, celebraba su puesta de largo, la cual había retrasado desde que cumpliera los 18 años el pasado mes de septiembre. Incluso llegamos a pensar que ya no habría fiesta, pero hace unos días se filtró la fecha de la celebración: este jueves 20 de junio en la Hacienda 'La Escorzonera', propiedad de la familia Cotoner y Martos.

Hasta allí se desplazaron todos los invitados y la protagonista del evento, que estaba acompañada por sus padres y por su abuela, la Reina Sofía, quien llegó con la Infanta Elena en el mismo coche. Si bien para Vic, como le llama su familia, la presencia más especial era la de todos sus amigos, tanto los de su colegio, el St. George's de La Moraleja, como los de su pandilla más cercana, entre los que destaca uno en especial que no faltó a la cita.

Porque Gonzalo Caballero estuvo en el complejo 'El Chaparral', donde tuvo lugar la celebración, acompañado de toda su 'troupé', que ya se ha convertido también en la de Victoria. La presencia del diestro de 27 años en la puesta de largo podría confirmar que entre ellos hay algo más que una amistad, aunque bien es cierto que también fueron el resto de amigos del grupo, como el ex torero Carlos Ochoa, a través del que hemos podido conocer algunos detalles gracias a sus publicaciones en Instagram.

Como puede verse en las imágenes, el 'dress code' o protocolo exigía a los chicos vestir de esmoquin, mientras que las chicas deben llevar vestido largo. Así vistieron todas sus amigas invitadas a la fiesta, aunque evidentemente la que más brilló fue Victoria, en este caso con uno de los colores preferidos de su tía, la Reina Letizia. La joven lució un vestido de color rojo sin mangas de escote en pico y flecos en la falda firmado por Lorenzo Caprile con el que estaba impresionante. Además, se recogió el pelo en una coleta baja, dejando todo el protagonismo del look al vestido.

Así, la nieta de los reyes eméritos tuvo una fiesta por todo lo alto que duró hasta bien entrado el amanecer. Estaba programado que hubiese cóctel, cena, baile, barra libre y recena, lo que garantizaba que la noche sería larga. Además, los jóvenes tuvieron música en directo de nada menos que Juan Magán. Comos si de la boda de Sergio Ramos se tratara, Victoria Federica tuvo también a un artista de primera línea en su puesta de largo, el cual hizo las delicias de todos sus amigos.

Victoria lo dio todo en su fiesta bailando en el mismo escenario con sus amigos. Así dejó constancia de ello la influencer María García de Jaime, la cual además se casa en unos meses, por lo que la sobrina del Rey será una de las invitadas al enlace. Con ella se marcó un baile que quedó plasmado en las redes sociales de la influencer, que además hace unos días se fotografió con Mariano Rajoy en el 'Beso Beach' de Formentera.

Así, Victoria disfrutó de su esperada fiesta rodeada de todos sus amigos y también con su familia. Aunque no hay imágenes de él, sin duda alguna su hermano Froilán estuvo con ella en este día tan importante. Los dos hermanos comparten grupo de amigos y salen muchas veces juntos, por lo que a buen seguro él disfrutó tanto como ella de esta puesta de largo. Quienes no estuvieron, como era de esperar, fueron los Reyes Felipe y Letizia, quienes no suelen dejarse caer por este tipo de eventos sociales.