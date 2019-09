La Reina Letizia y el vestido copiado a Juliana Awada para volver al trabajo

Se acabaron las vacaciones, también para los Reyes de España. Después de que la semana pasada estuvieran volcados en la operación de corazón de don Juan Carlos, este martes han retomado su agenda pública una vez que el rey emérito ya fue dado de alta el sábado. Así, el verano de los soberanos, que han dividido entre Mallorca y su típico destino secreto, ha pasado rápidamente.

De este modo hemos podido ver el primer look de la Reina Letizia en su particular 'vuelta al cole'. En este caso, la soberana no ha arriesgado, al tratarse de un acto en Palacio, y ha optado por un nuevo vestido con el corte que suele llevar habitualmente. Largo midi, escote en V, mangas francesas y entallado a la cintura. Esta vez en color azul marino con bordados metalizados. Si bien este diseño tiene su particular historia.

Porque este vestido la Reina se lo ha copiado literalmente a una de sus mejores amigas en el ámbito institucional, la primera dama de Argentina Juliana Awada. Y es que la esposa de Mauricio Macri llevó el mismo traje en la visita de los Reyes a su país hace unos meses, en concreto para su reunión con la propia Letizia. Debe ser que en esa reunión la Reina se enamoró de él y le pidió a Juliana las referencias para hacerse con uno, cuya marca es la francesa Maje.

Doña Letizia ha combinado este favorecedor vestido con unos zapatos destalonados en azul marino de Carolina Herrera y ha prescindido del bolso, como suele hacer cuando tiene audiencias en Zarzuela. Así damos por inaugurado el curso de la Familia Real y el de los estrenos de Letizia, pues este es el primero de la temporada. Esperamos nuevas sorpresas en estos meses.