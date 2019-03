La Reina Letizia, de concierto con unos modernos 'manolos' de más de 750 euros

Tras el maratón de estilo que vivimos la pasada semana con motivo de la visita oficial del presidente de Perú a España para la inauguración de la Feria de Arte Contemporáneo (ARCO), en los últimos días los actos de la Reina Letizia han sido más sobrios y puramente de trabajo. No obstante, este jueves por la noche, la soberana ha vuelto a dejarnos otros de esos estilismos que se analizan al detalle y que tenía una sorpresa, unos 'manolos'.

Aunque la mayoría de los 'fashionistas' saben a qué nos referimos con ese nombre, cabe aclarar que es el apodo que tienen los zapatos de la firma del diseñador canario Manolo Blahnik, una de las más importantes del mundo en el terreno del calzado que llevan numerosas 'celebrities' internacionales y que popularizó Carrie Bradshaw en la serie 'Sexo en Nueva York'. La Reina, que es fan de los zapatos de tacón, solo había lucido públicamente un par de la casa el día de su boda y hasta hoy no había vuelto a repetir, cuando ha dado todo el protagonismo de su look a este calzado.

En concreto, Letizia se ha calzado un par de salones destalonados con tiras negras y la parte superior transparente, unos modernos zapatos que cuestan 752,7 euros en la página web de los exclusivos centros comerciales Harrod's. En la tienda online de Blahnik no aparecen, por lo que entendemos que estarán agotados. El mismo modelo también está disponible en blanco.

En cuanto al resto del estilismo, y teniendo en cuenta el contexto, doña Letizia ha ido totalmente de negro con un vestido de tirantes de corte midi y falda semiplisada que pertenece a Hugo Boss, una de sus marcas fetiches. Igualmente, llevaba una cartera de mano negra y unos vistosos pendientes de brillantes.

Este era el último acto de los Reyes esta semana. Este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ambos tienen la agenda despejada de eventos oficiales, lo que ha dado lugar a que se especule con que la Reina hará huelga para apoyar la causa feminista. Un supuesto que desmienten a La Información fuentes de Zarzuela, que señalan que los Reyes nunca hacen manifestación ideológica alguna y que el hecho de no tener actos no quiere decir que no vayan a trabajar en su despacho.