Miguel Ángel Revilla visitaba este martes por vigésima ocasión el plató de ‘El Hormiguero’. Por este motivo, Pablo Motos le hacía entrega de su taza y su tarjeta como “invitado infinity”. El político destacaba que “hoy es el día de la patrona de Cantabria” y aprovechaba para enviar un saludo a su tierra. Nada más empezar la entrevista, el presidente de la comunidad cántabra aprovecha para aclarar su polémica presencia en una multitudinaria carrera de triatlón. “Yo cuando llegué todos llevaban mascarillas. Además, me dijeron que se habían hecho la prueba. Yo estaba ahí con mi mascarilla, guardando las distancias, en un acto perfectamente legal”, declaraba.

Tras este comentario, Revilla comentaba que actualmente hay dos bandos muy diferenciados en la sociedad: “Estamos como en política con el bicho. Por un lado, la extrema izquierda y, por otro, la extrema derecha. Es decir, los negacionistas y los puristas a favor de cerrar todo”. El invitado del programa no se cortaba a la hora de dar su opinión sobre este tema. “El virus está, aparecerá una vacuna, pero el virus económico será más letal si no tomamos medidas y seguimos produciendo. No podemos parar. No va a haber otro confinamiento porque la economía no lo aguanta y la gente no lo aguanta”, comentaba a Pablo Motos.

Pero, sin duda, el tono de Revilla se elevaba cuando tocaba el tema de la salida de España del rey emérito. “Yo nunca he sido radical en nada, salvo en una cosa, no soporto a los chorizos, sobre todo a los que están en cargos públicos”, adelantaba el político. Una vez dicho esto, cargaba sin pelos en la lengua contra Don Juan Carlos: “La decepción para mí ha sido mayor. Sus devaneos no me interesan, pero ojo, si se lo paga él. Que hemos estado pagando a la rubia. Ya sabemos que 100 millones tenía. Yo pregunto: ‘¿Un señor que tiene 100 millones de verdad es tan altruista regalando 65 millones a una, no sé cuánto a otra, si no es porque tiene mucho más?”.

Y no se quedaba ahí. Miguel Ángel Revilla hacía una petición: “Yo soy un tío que paga sus impuestos. Como ciudadano, exijo que a este señor se le investigue, a ver cuánto tiene fuera. Que se le haga una investigación. Que sí, viva el Rey, viva el 23F, pero esto es impresentable. Este señor se ha fugado”. Además, se mostraba en contra de la salida del Rey emérito porque “nos sigue costando pasta, tiene una pila de guardaespaldas que seguimos pagando”. “La única solución es que se presente un día en España y diga, como cuando lo del elefante, ‘me he equivocado, pido perdón. Señores, pido perdón, pero traigo la pasta y lo dedicaremos a obras benéficas”.

Por último, Revilla también criticaba a Pedro Sánchez, con quien asegura que “no hay relación”. Se mostraba “cabreado” con el presidente del Gobierno por haber recurrido la sentencia de La Audiencia Nacional, que obligaba al Estado a pagar la deuda de Valdecilla. “Se me cayó el alma al suelo. Es un ataque a Cantabria y a mí persona”. El presidente cántabro confesaba que, cuando tuvo la oportunidad, le hizo saber a Sánchez su disconformidad y le recriminaba: “Esto no se lo haces a un presidente de una comunidad autónoma que está en frente de mi”. Más adelante, aclaraba que se refería a Íñigo Urkullu, lendakari del País Vasco.