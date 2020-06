Pablo Motos arrancaba este lunes un nuevo programa de ‘El Hormiguero’ con una advertencia: “Dormir mal es la forma en que seguro te mueres antes de tiempo”. El presentador aseguraba que “si no descansas al menos siete horas, tu cerebro no puede funcionar porque se recalienta”. Con el confinamiento, según afirmaba Motos, “no nos tocamos ni nos besamos, no nos llega serotonina, que es una sustancia esencial para dormir”. “Cuando nacemos, aprendemos todo a través del tacto. Por lo que tocar es necesario. El contacto es tan importante como la luz del sol”, revelaba.

A esta necesidad de tacto se le conoce como “hambre de piel”. Pablo Motos explicaba que “esto es lo que provoca el insomnio”. Y aportaba una solución para dormir: “el secreto para dormir es la respuesta de seguimiento de frecuencia”. Esto se traduce en un ejercicio práctico: “La idea es que os sentéis en la cama y empecéis a tamborilear las rodillas”. El presentador comentaba que lo había practicado durante tres días con buenos resultados. “Duermo mejor y más horas”, confesaba.

Tras este consejo, Motos presentaba a Luis Piedrahíta, El Monaguillo y Marron, que se unían para comentar la actualidad. Entre otros asuntos, el valenciano destacaba “la subida de ventas de autocaravanas” y las nuevas medidas de la desescalada. “Ahora ya empiezan los placeres, se abren las piscinas”. Siguiendo con el tema del desconfinamiento, ‘El Hormiguero’ conectaba en directo con Manuela Velasco. La actriz confesaba que está llevando la desescalada “peor que el confinamiento”. “He descubierto que he estado muy a gusto en casa. Le he cogido un poquito de susto o pereza a volver a todo el lío”, respondía la invitada.

Manuela aprovechaba la ocasión para promocionar sus nuevos proyectos en el teatro. Por este motivo, Pablo Motos reivindicaba el arte. “Un país inteligente tiene que proteger a sus artistas y tiene que proteger lo que es verdad. Y el teatro es verdad. Hoy en día funciona mucho lo que es postureo, con pantallas, ves un vídeo, pero lo ves rápido. Pero el teatro es mucho más, el teatro es sentir”, aseguraba Motos. Después de Manuela, llegaba el turno de Ricky Martin. El puertorriqueño conectaba desde su casa de Los Ángeles, en Estados Unidos, para promocionar su nuevo disco.

El cantante aseguraba que al principio del confinamiento no lo pasó muy bien: “Estaba sufriendo mucha ansiedad. A los 15 días del encierro, llamé a mis amigos a preguntarles cómo estaban porque me sentía muy ansioso”. Afortunadamente, Ricky Martin afirmaba que pudo superar esa ansiedad, en gran medida, gracias a la música. También aprovechaba para quejarse de la gestión de Donald Trump en relación con la pandemia en Estados Unidos: “Hay más contagios, no tenemos las pruebas, como ciudadanos estamos solos. Hacemos lo que podemos”. Sin embargo, el artista se mostraba optimista y con ganas de volver a los escenarios.