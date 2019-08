Así es la rutina de Felipe y Letizia en Mallorca: navegación, ocio y... "trabajo"

El verano ya ha comenzado de forma oficial para los Reyes. Felipe, Letizia y las niñas, Leonor y Sofía, aterrizaron el pasado miércoles en Palma para pasar la primera parte de sus vacaciones, cuyo destino es la isla balear desde que el Rey Juan Carlos la eligiera hace años. De este modo, se unen a la Reina Sofía, que lleva varias semanas allí, y al resto de miembros de la familia real. Por el momento, solo hemos podido ver a Victoria Federica e Irene Urdangarín, pero lo más probable es que también estén sus hermanos, Froilán, Juan, Pablo y Miguel, respectivamente.

A la Reina emérita le encanta reunir a sus nietos en verano, pues es la única ocasión en que puede verles porque los Urdangarin viven fuera de España con su madre, la Infanta Cristina, aunque no se espera que se deje caer por Palma estos días, al menos hasta que los Reyes se marchen a sus vacaciones privadas en la segunda quincena de agosto. La Infanta Elena sí suele unirse desde el principio.

Así, durante estas semanas, los Borbón 'toman' Palma realizando numerosas actividades en la ciudad. Lo principal para Don Felipe es la vela, pues en estos días compite en la Copa del Rey de Mapfre con la embarcación Aifos. Las regatas son la pasión del monarca, al igual que lo eran de su padre, y no se pierde ningún año la competición. No obstante, no ha podido transmitir esta afición a sus hijas. Mientras que todos los primos Borbón ha hecho todos los veranos el curso de vela del Club Náutico de Palma por deseo de su abuela, Leonor y Sofía se han mantenido al margen.

La rutina de Letizia y sus hijas en Palma es muy diferente a la del resto de la familia. No son muy aficionadas al mar y en estos años les hemos visto navegando en contadas ocasiones. Suelen permanecer en el Palacio de Marivent o hacen excursiones por la isla y visitan lugares típicos de Palma. Por ejemplo, el pasado año visitaron junto a la Reina Sofía los típicos mercados de El Olivar y el ecológico, una afición que comparten las dos reinas.

Cuando las jornadas acaban en el mar, el Rey Felipe se une a su esposa y sus hijas en estas visitas lúdicas. Por ejemplo, hace dos años visitaron la localidad de Sóller, donde estuvieron en una exposición y pasearon por el municipio, sorprendiendo a los transeúntes. El año pasado asistieron junto al resto de la familia al concierto que el violinista Ara Malikian dio en Palma, lo que muestra cómo intentan adaptar los planes de ocio culturales que hacen en Madrid a su estancia en Palma.

Los Reyes Felipe con Leonor y Sofía en Sóller / CHANCE

No suelen salir mucho a comer o cenar a los numerosos restaurantes que pueblan la isla porque, salvo alguna excepción, comen en Marivent. En 2017, acudieron junto a todos los niños de la familia real y la Reina Sofía al restaurante 'Ola del mar', en Portixol, un establecimiento de comida mediterránea muy conocido en la isla. Si bien era el Rey Juan Carlos, un apasionado de la gastronomía balear, quien hacía más vida fuera de Marivent.

Algo de 'trabajo'

Pero estos días en Mallorca también tienen su parte institucional, y los Reyes tienen varios compromisos que atender. Por ejemplo, este viernes el Rey entregó los trofeos de la regata en la que ha participado estos días, mientras que para el próximo lunes está programada la tradicional reunión con las autoridades baleares en el Palacio de la Almudaina. Primero, Don Felipe se verá con la presidenta balear, Francina Armengol, y después con el presidente del Parlamento autonómico y con el alcalde de Palma.

Ya el miércoles 7 de agosto el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, visitará al Rey para celebrar el tradicional despacho veraniego. El pasado, el líder del PSOE fue acompañado de su mujer, Begoña Gómez, puede que esta vez también acuda y así la Reina Letizia tome parte del encuentro, que este año es trascendental ante la posibilidad de una repetición electoral.

Los Reyes junto al presidente del Gobierno y su esposa, Begoña Gómez en Mallorca/ Casa Real

Por la tarde se celebrará la recepción con todas las autoridades de la isla en La Almudaina, a la que también acuden Letizia y Doña Sofía, un encuentro que también se hace todos los años. Así, los Reyes no dedican todo su tiempo en Baleares al descanso, de ahí que la Reina haya expresado que, para ella, estas vacaciones incluyen "trabajo". Por ello, los monarcas siempre se escapan las dos últimas semanas del mes a un destino secreto para poder relajarse plenamente y regresar en septiembre con las pilas cargadas.