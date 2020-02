El primer tráiler de 'Stranger Things 4' llega desde Rusia... y con un gran spoiler

La llegada de las primeras imágenes de 'Stranger Things 4' era uno de los momentos más esperados del universo Netflix. Con cada estreno, la serie gana espectadores que no tardan en convertirse en adeptos. Este viernes, los productores han lanzado un pequeño vídeo de no más de un minuto, que ha surgido de la mano de sus directores, los hermanos Duffer, "desde Rusia y con amor". Lejos de despejar las dudas de los espectadores, el trailer ha sumado interés a un estreno que sugiere el regreso de uno de los personajes más populares de la serie.

La respuesta de las redes a la posible 'resurrección' del entrañable Hooper no ha tardado en llegar, lo que refleja, una vez más el gran as que esta serie supone bajo la manga de Netflix. Aunque la plataforma perdió 126.000 suscriptores en EEUU durante el segundo trimestre de 2019, Netflix volvió a crecer entre julio y septiembre, justo con el estreno de series capaces de volver a imantar a los espectadores, como las terceras temporadas de 'Stranger Things' y 'La Casa de Papel'. No obstante, el supuesto spoiler (con los Duffer nunca se sabe) ha generado tanto amor como odio en el maremágnum de Twitter.

'Desde Rusia con amor...' es el título de este primer vídeo, que muestra al 'Americano' (Hopper), arrestado, lejos de casa, en la desolada península de Kamchatka, "donde se enfrentará a distintos peligros", según señala un comunicado de Netflix. Y en Estados Unidos "un nuevo peligro emerge, algo enterrado desde hace mucho tiempo, algo que conectará todo…".

Según Netflix, esta cuarta temporada, que aún no tiene fecha de emisión y que cuenta de nuevo con los hermanos Duffer como creadores, será "la más sorprendente y aterradora hasta el momento". Por su parte, la tercera temporada de la ficción que mezcla la nostalgia ochentera con las aventuras entre cómicas y terroríficas batió el récord de audiencia de un estreno en esta plataforma digital al ser vista por 40,7 millones de cuentas en los primeros días.

