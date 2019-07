Suspenden el concierto de Carla Bruni en Mallorca al no venderse ni 200 entradas

Parece que Carla Bruni no levanta muchas pasiones en España. Al menos, en Mallorca, porque el concierto que tenía programado para el próximo 25 de julio en la isla balear se ha cancelado después de que, a pocos días de celebrarse, no se hayan vendido ni 200 entradas de las 2.500 que se pusieron a la venta.

Así lo ha avanzado 'Diario de Mallorca', que señala que la promotora del evento, OK Events Agency, ha decidido suspenderlo a la vista de que no va a acudir mucho público. Por ello, el festival en el que se enmarcaba el concierto de la ex primera dama francesa, Port Adriano Music Festival, en Calviá, comunicó este jueves su cancelación. Si bien toda la programación del evento sigue en marcha.

De este modo, Bruni ni podrá dar un show que se había vendido como algo "exclusivo" y que se había blindado hasta tal punto que se había programado una rueda de prensa el mismo día de la actuación en la que estaban prohibidas las cámaras de televisión y las de los fotógrafos y con preguntas pactadas. Es decir, la organización iba a repartir a los medios unos días antes una serie de temas sobre los que no podían preguntar, todos relacionados con su vida privada.

Y eso a pesar de que su relación con el expresidente francés Nicolas Sarkozy está más que consolidada, después de 12 años de unión y una hija en común. De hecho, se esperaba también su presencia en Mallorca para apoyar a su esposa. Pero finalmente, no habrá oportunidad de verles por tierras baleares.

Las entradas que se habían puesto a la venta oscilaban entre los 35,50 euros hasta los 245 euros de las entradas VIP, las cuales daban la posibilidad de compartir velada muy cerca de Sarkozy. Ahora, todos los que ya compraran esos billetes podrán solicitar la devolución del importe pagado en el canal de venta donde los adquirieron.

La exmodelo ya actuó en España con su 'French Tour', una gira en la que versiona temas de grupos como AC/DC, The Rolling Stones, Lou Reed o The Clash, hace un mes, pues tocó en el Jardins de Pedralbes el pasado 5 de junio. Precisamente, en Cataluña ha dado ya varios conciertos, pues el pasado año estuvo en el Festival de Pedralbes.