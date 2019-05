Los mejores momentos de Will Smith en el programa 2.000 de 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' ha viajado a Londres para celebrar su programa 2.000. Han dejado su estudio por un día y han emitido desde los estudios de la BBC de Londres con 300 españoles "que están aquí buscándose la vida", asegura Pablo Motos. Y para la ocasión el invitado para divertirse en el programa es de nuevo Will Smith, que está "muy contento de estar aquí con mi hermano", le dice al presentador.

Motos confiesa que nunca pensó que llegaría a los 2.000 programas "porque me iban a echar antes". Y aunque está de cumpleaños el programa de Antena 3 el que se ha llevado un regalo es el actor: una guitarra española hecha a mano y las maderas utilizadas no se pueden comprar ya "porque son de los abuelos de los abuelos de los fabricantes de ahora que las tenían guardadas". Para dar las gracias Smith se ha arrancado por soleares.

El primer tema que han tratado es la película Aladdin -que se estrena el próximo día 24- que ahora promociona el actor. "Se transmiten valores muy bonitos y lo que más me gusta es... ir de azul", bromea. Si tuviera que pedirle tres deseos a un genio que le saliera de una lámpara asegura que solo tiene un deseo, y es la comprensión divina "lo que quiero es saberlo todo, ser la persona más sabia del mundo".

Smith explica por qué se tiró haciendo puenting desde un helicóptero en el Gran Cañón cuando cumplió los 50 años. Y simplemente aceptó un reto. Motos aporta lo que hizo cuando llegó a sus 50: "Tirarme a una piscina". El actor da un consejo: "Hay que sentirse cómodo sin estar cómodo". Pero la guitarra no ah sido el único regalo. También ha entrado en plató el rapero Adym Evans, con el que Will Smith ha enloquecido y de nuevo se ha arrancado, ahora a cantar el rap de "Soy Pablo, Pablo, del Hormiguero, Hormiguero". Este toque hip hop también se lo ha dado al genio de la película.

Will Smith se ha propuesto cumplir todos los retos que quiere pasar antes de morir. Y lo siguiente de la lista, tras lanzarse desde un helicóptero o nadar entre tiburones, es invitar a Pablo Motos "a Los Angeles para hacer un show de El Hormiguero en L.A", dice es un perfecto español. El actor quiere llevar a todo el equipo al otro lado del charco. Ahora el regalo le ha tocado a Pablo.

Casi dijo no a la película 'Men in Black' y aclara que hizo Independece Day el año anterior y justo después venía ese otro proyecto. Acababa de hacer una pelícla muy taquillera de extraterrestres y no quería encasillarme y dije que no. Me llamó Steven Spielberg y me explicó que "en este caso no uses el cerebro sino el mio y te digo que la película va a ser un éxito, confía en mí y tienes que hacerla y cuando Spielberg te dice algo así...".

También desvela que 'Men in Black' fue a verla por primera vez a una sala de cine con el director "en una sala el día de estreno y llena de público". El actor asegura que quería palomitas y entradas centradas pero el director le dijo que iban a la última fila para ver las cabezas de la gente desde atrás "y así vemos si les gusta". Le indicó que observara si estaban atentos con la cabeza quieta... "y eso es lo mejor que puede pasar". Indica que si la cabeza está apoyada en un brazo "no es nada bueno" y cuando levantan las dos manos "también es malo". Y por último explica lo peor que puede pasar "cuando miras cabezas en el cine; que se levanten".

Ahora toca una confesión de Pablo Motos: "Eres mi genio de la lámpara porque después de venir tu al programa cambió todo y así vino Tom Cruise o Harrison Ford. Esto es un efecto mariposa que se consiguió gracias a ti"

El programa se mantiene como la primera opción esta temporada con un 14,4% de cuota y más de 2,6 millones de espectadores. El espacio es la opción más vista entre todos los públicos menores de 65 años. En palabras de su presentador, "es un orgullo dirigir un equipo de más de 150 personas y más sabiendo que el 90% sigue siendo el mismo desde el inicio". Antes de empezar el programa ha reconocido que había nervios...

