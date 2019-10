Jorge Javier Vázquez, se moja: este es su concursante favorito de 'GH VIP'

Casi al filo de la medianoche llegaba el momento de la expulsión. El maestro Joao y Kiko Jiménez se despedían de sus compañeros y ponían rumbo a la temida sala de las despedidas. Tomaban asiento y, pocos segundos después, los focos se tornaban, se ponían rojos y Jorge Javier Vázquez aparecía en la famosa pantalla para confesar el temido veredicto: "La audiencia ha decidido que el expulsado sea: Kiko Jiménez".

Joao se despedía de uno de sus compañeros más polémicos y volví a la casa dejando a Kiko solo en la sala. Era entonces cuando se producía el comentario menos esperado y por parte de quién menos nos imaginábamos.

Mira también Kiko Jiménez revela el secreto mejor guardado de su infancia

Kiko se sentaba de nuevo y Jorge le decía: "Antes de que tú me digas algo, te lo voy a decir yo. Eres, y has sido oro puro, y lo primero que haré cuando entres al plato será decirte que estoy a tus pies", confesaba Jorge Javier en un arrebato de sinceridad con el recién expulsado dejando al plató entero en el silencio más absoluto. "No me gusta lo que representas, pero ojalá todo el que entra sea un concurso que se entrega tanto como tú" Kiko lo miraba atónito y solo atinaba a contestar: "Gracias, Jorge, gracias". El presentador cerraba micrófonos y añadía sin que el ex el de GloriCa escuchara: "Hemos perdido a un concursante brutal, te guste o no te guste, pero quería vivir la experiencia dentro de la casa".

Unas declaraciones que no compartía Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun, que le recriminaba al presentador su discurso, a pesar de haber sido Kiko ya expulsado, y que respondía: "Yo cuando llegue le voy a decir que no ha sido honrado con sus sentimientos. Le voy a decir que lo ha hecho fatal". Unas declaraciones que, sin que sirva de precedente, mucho compañeros y familiares de concursantes que estaban en plató, quisieron apoyar.