Sofía Suescun a Kiko en el reencuentro: "Te has convertido en una pesadilla"

Nada más entrar en la sala de expulsión, Sofía Suescun le negaba un beso a Kiko Jiménez, el concursante que, hasta el momento era su novio tanto fuera como dentro de la casa. Un adelanto de todo lo que estaba por venir. En lugar de eso, le daba un abrazo y le preguntaba a Kiko si se acordaba de su nombre. Un comentario que hacía que saltara la tensión por los aires muy pocos segundos después de haber empezado el que tendría que ser uno de los reencuentros más cálidos del concurso.

"Qué sucede. La primera frase que me dices es si me sé tu nombre… Qué es lo que está pasando", preguntaba Kiko extrañado y haciendo como que no entendía la situación. Una cuestión para la que Sofía tenía como respuesta otra pregunta: "¿Por qué crees que estoy aquí? Por qué te han echado a ti, pregúntate también". Se hacía el silencio. "Ha pasado lo que yo me temía. Entraba a vivir una experiencia maravillosa pero lo que tenía fuera lo he perdido", respondía Kiko pero no muy afectado.

Pues, en lugar de arreglar las cosas, el ex de Gloria Camila, que parece que tenía ganas de guerra, se callaba y dejaba que Sofía se explicase: "Has dicho que soy un amor de verano destinado al fracaso. Tengo la sensación de que te has olvidado de mí". Una sentencia por la que Kiko le echaba en cara que, si iban a fracasar es porque no confía en él, además de justificarse diciendo que los vídeos que había visto ella fuera del concurso, están manipulados y que todo es culpa de los editores de los mismos.

Sofía le recordaba que lo ha estado apoyando desde el minuto uno pero que, lo que no puede soportar, son las faltas de respeto. "Lo que era bonito se ha convertido en una pesadilla, y lo peor, es que sabía que te ibas a justificar así", terminaba añadiendo la ganadora de GH. "Te has convertido en una pesadilla".