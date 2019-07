Úrsula Corberó o cómo sobrevivir y triunfar después de 'Física o Química'

'La casa de papel' ha vuelto con nuevos capítulos en la plataforma Netflix y ya ha logrado renovar el éxito que le precede, después de arrasar en su primera entrega en Antena 3, lo que hizo que la plataforma de contenidos en 'streaming' la fichase para hacer nuevas temporadas. Con una trama y un elenco que ha atrapado a una audiencia internacional, hay una actriz que destaca por encima del resto. En la serie se llama Tokio; en la vida real Úrsula Corberó.

La actriz catalana de 29 años es la gran protagonista de esta ficción, además de su máxima estrella, pues es el rostro más conocido de un elenco de actores no menos brillante. Si bien Úrsula es la más famosa de todos, con más de una década ligada a la interpretación en la que ha logrado actuar en algunas de las series con más éxito de la televisión española, además de que su fama traspase la pantalla y ser una de las mujeres más seguidas de España.

Si echamos la vista atrás, a Úrsula prácticamente la hemos visto crecer en televisión, ya que empezó siendo casi una niña con pequeños papeles en series de TV3 hasta que llegó su gran oportunidad: 'Física o Química'. En esta ficción adolescente, que tuvo un éxito similar en su tiempo al de 'La casa de papel', la catalana interpretaba a Ruth, uno de los personajes más populares que la catapultaron a lo más alto.

Porque aunque la mayoría de actores que aparecían en 'Física o Química' fueron ídolos de masas en ese tiempo, no todos han logrado sobrevivir a la serie. De hecho, hoy en día a excepción de Maxi Iglesias (Cabano) y de Andrea Duro (Yoli), ninguno ha logrado mantener su buena trayectoria. Porque aunque Javi Calvo (Fer) es uno de los nombres del momento junto a Javier Ambrosini (Los Javis), se pasó años en la recámara trabajando incluso de camarero hasta que pudo empezar a triunfar como director junto a su pareja.

Si bien Úrsula siempre ha estado y ha brillado, encadenando un rodaje con otro, tanto en televisión como en cine. Así, ha pasado por series como '14 de abril, La República', 'Gran Reserva', 'Isabel' o 'La Embajada', además de participar en películas como 'Afterparty', '¿Quién mató a Bambi?', 'Perdiendo el norte', 'Cómo sobrevivir a una despedida' o 'El árbol de la sangre'. Y todo ello apoyado por un éxito sin parangón en redes sociales, donde es una de las españolas más seguidas y una de las favoritas de las marcas gracias a su rompedora imagen.

La actriz más camaleónica

Pocas mujeres en nuestro país, por no decir ninguna -excepto Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo- pueden presumir de tener nada menos que 7,7 millones de seguidores en Instagram. Ni actrices de fama internacional como Penélope Cruz tienen esa cantidad de fans en redes, lo que demuestra el interés que genera Úrsula y, además, con capacidad de interacción con su público, ya que de media sus fotos tiene cerca de un millón de 'likes'.

Aunque es cierto que en los últimos dos años su crecimiento en redes se debe al salto internacional de 'La casa de papel', esto no es nada nuevo. Porque desde el principio de su carrera Úrsula ha tenido multitud de seguidores, gracias su buen hacer como actriz, a su personalidad y a su rompedora imagen. Porque es de las pocas que se atreve con radicales cortes de pelo, tintes de colores y un sinfín de cambios, con la suerte de que todos le quedan estupendamente.

Ahora luce un 'pixie' despeinado que a veces incluso se peina con una cresta, mostrando que no tiene miedo a casi ningún peinado. Y es que con su envidiable físico, todo le queda bien, además de que en estos años ha potenciado su imagen femenina, sensual y fuerte. Por ello, las marcas y revistas la adoran, y es imagen de multitud de ellas. Por ejemplo, ha trabajado con Tampax, Springfield, Calzedonia o Maybelline y ha sido portada en revistas como 'Vogue', 'Harper's Baazar', 'Elle' o 'Glamour', tanto en España como en el extranjero. Además, tiene su propia línea de gafas con Mo, de Multiópticas, y ya coquetea con las firmas de lujo. Por ejemplo, es embajadora de Chanel Beauty y ha lucido prendas de Prada o Yves Saint Laurent, además de joyas de Bulgari.

Igualmente, ha participado en videoclips de artistas como C.Tangana y ya se ha paseado por la alfombra roja del Festival de Cannes, como sucedió el pasado año en la 'premiere' de 'Todos los saben'. Una serie de hechos que refrendan que Úrsula es sin duda una de las grandes estrellas de nuestro cine y, lo mejor, con un gran futuro por delante.

Uno de los rasgos principales de su personalidad es su gran discreción en lo referente a su vida privada. Nunca la pudimos ver en público con su ex, Andrés Velencoso, y jamás habló de su relación, aunque es cierto que con su actual pareja, Chino Darín, el hijo del actor argentino Ricardo Darín, es mucho más abierta y no le importa mostrarse con él en redes sociales. Aunque no trata nunca de ellos en la prensa. Úrsula quiere que se la conozca por su trabajo y así ha sido todo este tiempo.

Ahora, encara la nueva temporada de la serie que le ha hecho famosa internacionalmente con toda su ilusión y nuevos proyectos a la vista fuera de nuestras fronteras. De momento, ya ha logrado ser imagen de los centros comerciales Falabella chilenos, unos comercios del estilo de El Corte Inglés que son históricos en el país sudamericano.