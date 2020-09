Aíslan en dos centros de La Rioja a 66 temporeros tras confirmarse contagios

Un total de 66 temporeros que se encuentran en La Rioja y que son casos confirmados de la Covid-19, pero no requieren hospitalización y no pueden mantener el distanciamiento social del periodo de aislamiento o cuarentena en sus domicilios, han sido traslados este jueves al Seminario Diocesano de Logroño y al Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) del municipio de Lardero.

La Consejería de Salud de La Rioja ha puesto en marcha ambos dispositivos para garantizar el aislamiento de los casos y contactos estrechos que no puedan aislarse de manera efectiva en su domicilio y, así, cortar la cadena de transmisión del coronavirus, de acuerdo con los protocolos sanitarios establecidos ante la pandemia. Estas instalaciones se convertirán en una residencia temporal para las personas que son casos confirmados de la enfermedad pero no necesitan permanecer ingresados en un hospital y no pueden mantener el distanciamiento social del periodo de aislamiento en sus propios domicilios.

También se destinará a los contactos estrechos de un caso confirmado que no puedan realizar la cuarentena domiciliaria con seguridad, ha añadido la Consejería de Salud en una nota, en la que ha recordado que el CRMF ya se utilizó con estos mismos fines en la primera oleada de la pandemia.

Este jueves, con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se ha realizado el traslado de 47 personas al CRMF y 19 al Seminario Mayor, una vez que se han identificado 9 casos confirmados en las últimas pruebas efectuadas entre trabajadores temporales agrarios desplazados sin contrato de trabajo e identificado a sus contactos estrechos. Cuatro de ellos estaban alojados en el polideportivo de la Universidad de La Rioja (UR), unas instalaciones que se utilizan como albergue en Logroño destinado a los temporeros en estas fechas.

Este dispositivo especial en el polideportivo de la UR, que lleva a cabo el Ayuntamiento de Logroño, se ha organizado acorde con las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Sanidad y con el protocolo de campañas agrícolas seguras del Gobierno de La Rioja.

La Administración regional, los ayuntamientos, las organizaciones profesionales agrarias, los empleadores, los trabajadores y las entidades sociales trabajan conjuntamente para conjugar la protección de la salud pública en las campañas agrarias y la continuidad de la actividad agraria como sector "clave" en la economía riojana y "esencial" en el abastecimiento alimentario, ha afirmado.