Baleares hará test masivos en las zonas más afectadas y limitará las reuniones.

El Govern balear hará pruebas masivas de coronavirus en las zonas con más incidencia de la enfermedad y limitará aún más el número de personas permitido en las reuniones familiares y sociales, que ahora es de 30 al aire libre y de 15 en espacios cerrados. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, ante el incremento de nuevos positivos registrado en los últimos días en el archipiélago, que, a falta de los datos de hoy, contaba ayer con 228 nuevos contagios en 24 horas y con 1.259 casos activos, con lo que se alcanzó un nuevo pico por segundo día consecutivo.

La consellera ha avanzado que una de las medidas que tomará el Ejecutivo balear para la detección precoz de los casos son cribados en las zonas con más incidencia de casos, para lo que se pondrán en marcha dispositivos que permitirán "hacer pruebas de manera poblacional". También se limitarán los aforos en determinadas actividades y en las reuniones familiares y sociales, donde se localizan la mayoría de los brotes, unas medidas que se están bajo estudio y que se publicarán el próximo martes, según la responsable de Salud.

Estas restricciones no serán forzosamente en todas las islas y se irán actualizando según la situación epidemiológica de cada una de ellas, ha explicado la consellera, que ha detallado que actualmente Mallorca es isla de alto riesgo y Menorca e Ibiza tienen menos incidencia.

Entre las nuevas medidas restrictivas no se ha puesto sobre la mesa, según Gómez, la posibilidad de cerrar negocios, si bien la consellera no ha descartado restringir fumar en la calle sin distancia de seguridad. "Estamos viendo gente joven o mayor que aprovecha el momento de fumar para no llevar la mascarilla", por lo que "es una medida más que está encima de la mesa y por supuesto se valora como muchas otras buenas practicas".

En cuanto a los cribados masivos, se harán "en las próximas semanas" en las áreas de salud donde se detecte una alta concentración de casos, que actualmente serían, ha detallado a modo de ejemplo, Inca, el Arenal de Llucmajor y el barrio palmesano de Son Gotleu.

Además, Gómez ha informado de que uno de los últimos brotes detectados en Baleares y que ha dejado por ahora 12 positivos se produjo en una reunión en la playa de jóvenes, un colectivo que, ha recordado, no es inmune a la enfermedad. De hecho, la consellera ha informado de que hay dos jóvenes de alrededor de 20 y de 30 años sin patologías previas que ingresaron el mismo día en hospitales de las islas y que se encuentran ambos en la UCI.

En la última semana se han registrado 19 brotes nuevos en las islas con 88 casos positivos, de los que solo un paciente ha sido hospitalizado, según los datos facilitados este jueves.