Wally, la ballena gris perdida en el Mediterráneo que agoniza en Mallorca 

Wally es como se ha bautizado a la ballena gris del Pacífico perdida en el Mediterráneo que agoniza en aguas de Mallorca. Tiene unos dos años, ocho metros de longitud y unas siete u ocho toneladas de peso. Además, su estado es crítico y se encuentra en fase terminal. La coordinadora de proyectos de la Asociación Tursiops y licenciada en Ciencias del Mar, Marga Cerdà, ha explicado que se trata de un cetáceo que habita en dos zonas: entre Alaska y California y entre Japón y Corea. La hipótesis más probable para que llegara a la costa balear es que el animal haya avanzado por el paso del Noroeste y en su migración hacia el norte se haya metido en el Atlántico. "Al ser una animal que migra a muchos miles de kilómetros ha seguido y ha acabado aquí", ha señalado.

La experta ha indicado que la ballena no tiene ahora recursos para alimentarse puesto que come pequeños crustáceos de arenas limosas del mar del norte. Además, ha apuntado que en las fotografías se ve que el animal tiene la columna vertebral muy marcada y "pocas posibilidades de supervivencia". Cerdà ha afirmado que hace 300 años hubo una población de ballenas grises en el Atlántico, por lo que si el animal consigue salir tendría posibilidades de sobrevivir, algo que es "complicado" en el mar Mediterráneo. Finalmente, ha insistido en que no se "agobie" al animal y ha pedido a la población no acercarse a la zona, ni hacer vídeos.

Desde Medio Ambiente han resaltado que el estado de la ballena es delicado y necesita tranquilidad, por lo que han reclamado a la población no se acerque al animal. Durante el jueves los efectivos de Salvamento Marítimo han trabajado para mantener tranquilo al animal, lejos de los curiosos, mientras se continúa evaluando la mejor forma de proceder. Los investigadores del Oceanogràfic de Valencia cuentan con el material y los expertos para eutanasiar al animal, si bien es cierto que esta técnica en el mar con un animal de esta envergadura es arriesgada. Si finalmente el animal varara en la playa, sería el momento de intervenir para evitarle sufrimiento.