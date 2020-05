Cayetano Rivera, en contra del ministro de Cultura: "Su actitud es vergonzosa"

Cayetano Rivera se ha postulado como el altavoz del sector taurino y aunque se ponga mascarilla para evitar los contagios no se va a callar... Este viernes se ha manifestado en contra de la actitud del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, para con este sector. En sus palabras, tiene una actitud "vergonzosa", "en el decreto ley aprobado por el ministerio no aparece la palabra toro y tauromaquia", ha comentado.

El torero ha hecho un recorrido por diferentes medios de comunicación donde se ha mostrado vehemente en su lucha y reivindicación de la tauromaquia, para la que exige ayudas por el impacto del coronavirus. El marido de la presentadora televisiva, Eva González, reclama, nuevamente, que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgue ayudas al sector de la tauromaquia ya que también debería considerarse 'cultura'.

Cayetano quiere dejar muy claro que esto no quiere decir que dejen de dar subvenciones y ayudas al resto, sino que, simplemente se les considere: "Lo que reinvincamos es la forma en la que estamos siendo tratados que no corresponde. Eso es rídiculo, eso es absurdo, no hay ninguna lucha contra otros sectores, solo reclamamos nuestro sitio. Me parece fenomenal que todos los sectores sean ayudados". Su lucha y la de sus compañeros no es en contra de nadie por mucho que se busquen polémicas entre sectres: "No hay ningún enfrentamiento y apoyo a que cada sector reclame lo que le corresponde. La industria de la cultura es muy importante".

Y es que gusten o no gusten las corridas de toros, ya no solo forman parte de la tradición cultural española, sino que están amparados bajo la ley y que tributan como el resto de los conciudadanos. Estando dentro del sector de la cultura piden ayudas para miles de familias que no tienen ni una ayuda para comer: "Reclamamos ayudas que necesitan tantas familias".

"La actitud de nuestro Ministro de Cultura está siendo vergonzosa", recriminaba Cayetano en declaraciones a 'Espejo Público' recogidas por Europa Press. "En el decreto ley aprobado por el ministerio no aparece la palabra toro y tauromaquia", comentaba. "No hay derecho que se trate a otra industria de forma especial y a nosotros se nos dé la espalda", comentaba también en Tve.

"Se les han envíado 10 cartas, y hemos tenido mucha paciencia y no hemos recibido ninguna respuesta, no vamos a esperar más. Nos vamos a juntar y vamos a actuar. Creo que mucha gente ha querido descontextualizar mis palabras y yo no he llamado a una revolución en cuanto a un golpe de estado, es absurdo, y ridículo y me parece absurdo", se defiende de los que han malinterpretado sus palabras.

"Estamos hablando de la vida de las personas y luego vendrá el toro. Luego ya vendrán otras reivindicaciones en cuanto a lo que representa como tradición cultural", prioriza el hermano de Francisco Rivera en televisión.

Además de su actividad en los medios de comunicación, Rivera se ha mostrado muy activo en redes sociales, donde ha iniciado un movimiento en el sector para exigir el lugar de la tauromaquia en la cultura. Subió una fotografía con la frase 'La cultura no se censura' escrita en una mascarilla, la imagen ha sido copiada por compañeros y aficionados que han secundado su movimiento.