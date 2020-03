El último golpe de Almeida: pide al Gobierno paralizar las obras en Madrid

El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha decretado el estado de alarma por el coronavirus, que conlleva una cuarentena y el cierre de ciertos comercios, pero para las autoridades de algunas CCAA esto no es suficiente. Varios dirigente autonómicos reclaman el confinamiento total de sus territorios y el freno de toda la actividad comercial no esencial ante el rápido avance de la pandemia. El último en lanzar una petición fue José Luis Martínez-Almeida, quien ha solicitado al Gobierno central poner fin a las obras.

Pido al Gobierno que suspenda las obras en Madrid. Así mandamos mucha gente a su casa, evitamos concentraciones y mandamos un mensaje unívoco: ¡¡¡tenemos que quedarnos en casa!!



Las obras pueden recuperar el tiempo perdido.



Nosotros no tenemos tiempo que perder. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) March 24, 2020

El alcalde de Madrid asegura que "las obras pueden recuperar el tiempo perdido. Nosotros no tenemos tiempo que perder". Otros miembros de su formación, como el presidente de Murcia también se dirigieron a La Moncloa para exigir el 'encierro' de sus CCAA y el cese de todas las actividades no comerciales, pero el Ejecutivo insiste en que España es uno de los países de la Unió Europea que ha tomado medidas más estrictas contra el Covid-19 y que por el momento no las endurecerán.

En una entrevista a Antena 3 el político popular declaró que "en este momento en que no hemos conseguido doblegar la curva o llegar al pico de contagios, cualquier medida que podamos reforzar de manera inmediata nos permitirá conseguir ese objetivo lo antes posible", ha enfatizado el alcalde, que también ha dicho que la Policía Municipal pedirá un documento que acredite que los trabajadores tienen que ir de forma presencial a sus puestos de trabajo.

El líder del Partido Popular, Pablo Casado denunció este lunes que la limitación de movimientos es fundamental para combatir al virus, por lo que ha instado al Gobierno a valorar si se deben incorporar algunas medidas de restricción planteadas por comunidades gobernadas por el PP, como Murcia, al real decreto ley. Casado considera que algunas medidas del estado de alarma "se quedan cortas" y deberían ampliarse, pero ya afirmó que apoyará la aprobación del texto de Sánchez para prorrogar las nuevas normas hasta el 11 de abril.

En defensa del Gobierno de coalición, la candidata a lehendakari por Elkarrekin Podemos, Miren Gorrotxategi, ha opinado que las autoridades sanitarias, no las políticas, son las que tienen la capacidad de decidir si es necesario cerrar empresas o llegar a parar por completo la actividad económica, en función del "objetivo político" de salvar vidas y evitar el colapso sanitario derivado de la pandemia de coronavirus. Gorrotxategi ha mantenido, en una entrevista en Radio Euskadi, que también corresponderá a las autoridades sanitarias "marcar" cuando se pueden celebrar las elecciones vascas, previstas en un principio para el próximo 5 de abril pero aplazadas por la pandemia.