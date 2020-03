Así evolucionará el virus en España de hoy al lunes: hasta 32.000 positivos más

¿Hasta cuándo durará la cuarentena por el coronavirus? En los hogares de toda España reina la incertidumbre hacia esta pregunta por las reiteradas advertencias de las autoridades de que el periodo de 15 días establecido en el Real Decreto del 14 de marzo podría ampliarse si la curva de contagios no disminuye. Por esto, varios institutos de investigación han comenzado a desarrollar informes diarios con estimaciones sobre la propagación del virus para calcular cuándo el país alcanzará el pico de la crisis, que marcará el inicio del descenso de casos.

Uno de ellos es el Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar de la Universitat Politècnica de València, que publica desde el 12 de marzo un estudio diario que refleja la estimación del comportamiento de la pandemia de los tres días siguientes. El país registró este viernes 19.980 casos de coronavirus, y las previsiones de la jornada establecen para el lunes el mínimo de personas afectadas en 23.975, la media en 36.514 y el máximo en 52.395. Tomando en cuenta estos resultados, los mismos investigadores han establecido la fecha del pico de la pandemia en España entre el 15 y el 27 de abril. Si los españoles permanecen en sus casas hasta ese último momento habrán estado en un 'encierro' durante 45 días.

Los matemáticos valencianos se apoyan en un artículo de la revista científica 'New England Journal of Medicine' para clarificar que "el período de incubación de la enfermedad es de 4 días, lo que creemos que va a retrasar el momento en que se empiece a notar el efecto de la cuarentena", y esto no juega a favor de los partidarios de ceñirse al periodo de 15 días. Este grupo de científicos utiliza el modelo SIR, que incluye el número de personas susceptibles de contraer el virus, las infectadas y las recuperados, para hacer sus pronósticos. Los datos de los que se sirven son los publicados por el Ministerio de Sanidad cada día.

Otro grupo de expertos impulsado por La Caixa también ha querido estudiar la propagación del virus para tratar de monitorizar su comportamiento y el efecto de las medidas interpuestas por los políticos. Su informe también exhibe patrones de la pandemia en el resto de países de la UE y algunos de América, pero en esta ocasión se expondrán solo los del territorio español. El informe de la entidad de este viernes concluye que la expansión del virus en España e Italia está disminuyendo, pero que la curva está todavía "muy lejos de ser controlada". Para el total de España, los científicos estiman que el lunes se confirmarán entre 29.725 y 32.034 positivos, frente a los 19.980 de este viernes. En cuanto a Madrid, los investigadores calcularon que se detectarán entre 8.824 y 10.920 cuadros, cuando este viernes se contabilizaron 7.165 en la capital.

Los casos en España han aumentado de forma vertiginosa. En la primera semana en que se detectaron positivos, la cifra ascendió de dos a 100, los siete días posteriores se llegó a los 1.000 casos y cuatro días después el país superó los 4.000. Los investigadores catalanes señalan que las CCAA donde la incidencia del brote es más alta son La Rioja (157/105 habitantes) y Madrid (108/105), pero la peor situación la enfrenta Cataluña porque tiene el ritmo de propagación más alto del país, pese a su incidencia baja (43/105) hasta el momento. Sus cálculos apuntan a que la comunidad regida por Quim Torra se levantará el lunes con entre 5.685 y 9.419 casos frente a los 3.270 que reportó este viernes.

Mapa del coronavirus en España. /Ministerio de Sanidad

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, declaró en una rueda de prensa que el objetivo del Gobierno en estos momentos es que las zonas claras del mapa anterior permanezcan claras, y las oscuras se aclaren. El experto confesó que "la realidad es que el índice de transmisión comunitaria es mayor que el registrado", ante un previsible repunte de casos cuando España tenga más capacidad para hacerle pruebas a sus ciudadanos, y lamentó que "todas las áreas van ahora hacia un punto de incidencia mayor".

El país está en cuarentena, pero son numerosas las voces políticas que se han alzado en los últimos días para pedir medidas más estrictas, como pasar a un confinamiento y al cierre total de España, para superar la crisis. Las cifras de los próximos días serán claves para predecir a qué panorama se enfrentarán los ciudadanos tras el fin de semana.