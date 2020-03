Robles arremete contra Torra por utilizar la BBC y le acusa de "faltar a la verdad"

La respuesta del Gobierno no se ha hecho esperar. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reprochado este viernes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que use una entrevista en la BBC para "faltar a la verdad" y criticar las medidas del Gobierno en la crisis del coronavirus y le ha avisado de que "no vale todo" en la crítica política porque el Covid-19 es un virus que "no distingue de territorios".

"Esta es una emergencia sanitaria que no distingue territorios. El Estado y el Gobierno tienen la obligación velar por la salud de todos los ciudadanos estén donde estén", ha sostenido Robles en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, después de que las Fuerzas Armadas acudieran este jueves a desinfectar el aeropuerto de El Prat y el puerto de Barcelona.

Take care

keep safe

& stay at home

Aquest és missatge que he transmès en l’entrevista que m’han fet a la @BBCWorld pic.twitter.com/TSasjky1gA — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) March 19, 2020

Según ha defendido, la Generalitat tiene la "obligación" de entender que la desinfección de lugares donde puede haber una gran concentración de personas es una "obligación" más allá de los territorios o de las discrepancias.

No tiene altura como responsable político

A juicio de Robles, Torra "una vez más" ha demostrado que "no tiene ninguna altura como responsable político" al utilizar una entrevista de la BBC para "ignorar" el decreto de alarma aprobado por el Gobierno restringiendo la libertad de movimientos de los ciudadanos.

"No está pensando en la ciudadanía de Cataluña, lo único que pretende es interés propio", ha lamentado mostrando su confianza en que los catalanes "por suerte" están "muy por delante" de su presidente de la Generalitat.

"Quizá, por su situación personal, está en una huida hacia delante", ha sugerido Robles dejando claro que "la única prioridad" del Gobierno es velar por la salud de todos los ciudadanos. "Este tiene que ser el hilo conductor de cualquier responsable político. No es momento discusión, es momento de estar todos unidos para hacer frente a este drama", ha insistido.

Y el president sigue con su 'plan'

Pese a todo, Torra ha enviado cartas a los líderes de la UE para criticar la gestión del Gobierno y para que el bloque comunitario asegure que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sean "estrictamente respetadas por todos los estados miembros". Ha enviado la misiva al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, y al presidente del Comité de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas, según recoge Efe.

El presidente catalán subraya que "la correcta gestión de esta crisis solo será posible si somos capaces de asegurar la máxima coordinación entre todos los niveles de gobernanza". Torra señala que luchar contra el virus requiere del "compromiso total desde cualquier nivel de gobernanza" y explica su reclamación al Gobierno para que aplique un "confinamiento obligatorio", de manera que nadie pueda salir o entrar de Cataluña. En este sentido, pide a los mandatarios europeos que "aseguren que las recomendaciones de la OMS sean estrictamente respetadas por todos los estados miembros".

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Torra ha justificado llevar "las reivindicaciones donde sea necesario" porque ve imprescindible este "confinamiento total": "O seguimos como ahora o la vida", ha añadido. El presidente de la Generalitat ha admitido su "punto de impotencia por no poder dictar una orden para que todo el mundo se quede en casa".

Torra, que participará en la reunión telemática con presidentes autonómicos del próximo domingo, ha afirmado que si el Ejército quiere ayudar "que se plante en la pista" del aeropuerto de El Prat para que los aviones "no aterricen". "¿De qué sirve desinfectar El Prat si seguirán llegando aviones?", se ha preguntado.