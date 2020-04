España rompe la barrera de los 20.000 muertos al registrar otros 565 en un día

Las víctimas mortales a causa del coronavirus en España superan ya las 20.000, después de que en las últimas horas se hayan registrado 565 nuevos fallecidos. En total, el ministerio de Sanidad confirma 191.726 contagios, 4.499 contagiados son nuevos casos diarios, y 20.043 fallecidos. Además, Sanidad ha reportado una cifra total de 74.662 curados, 3,166 más.

Las cifras de la quinta semana de estado de alarma, lejos de aclarar la situación de la pandemia en el país, se han vuelto más confusas por los posibles desajustes en el recuento de cada comunidad. Todo esto, mientras que Sanidad termina de ajustar los criterios que cambiaron este mismo viernes y que, según Fernando Simón, tardaran varios días en cuadrar con los datos anteriores. Las cifras conocidas este sábado son las primeras que Sanidad publica con los datos facilitados por las comunidades autónomas según los nuevos criterios de notificación establecidos por la orden publicada ayer para lograr una gestión más eficaz de la información sobre el impacto de la COVID-19.

Una orden que insta a las comunidades a ofrecer datos más detallados y que, según advirtió Sanidad, "no todas pueden recabar en el mismo momento", por lo que la adaptación al nuevo criterio llevará días y puede generar un descuadre respecto a la serie conocida hasta ahora de contagiados, fallecidos y curados. Así, los nuevos datos revelan 1.194 personas con anticuerpos positivos sin síntomas en el momento de efectuar la prueba, por lo que no se puede establecer "el momento de contagio ni si han padecido o no la enfermedad". La suma de los positivos sin síntomas eleva hasta los 192.920 los contagios totales.

Desde el Ministerio de Sanidad, que dirige Salvador Illa, no se facilita el necesario entendimiento de los datos y este sábado ha vuelto a retrasar la publicación de las cifras diarias, habitualmente se publican sobre las 11:30 antes de la rueda de prensa. Finalmente Sanidad ha hecho públicos los datos completos. Estas cifras son especialmente necesarias ahora que se preparan las medidas para la nueva de desescalada, que se deberá aplicar cuando el nivel de nuevos casos sea mínimo, según ha afirmado Simón este sábado en un encuentro niños y jóvenes.

Pese a que en los últimos días se esperaba una bajada en los nuevos casos diarios, esta no llega. Los aumentos se han mantenido en tasa de crecimiento similar a lo largo de la semana, pero no reflejan una ralentización de los contagios que permitan confirmar las medidas para el inicio de la desescalada.

Por comunidades, Madrid continúa como principal foco, con casi 53.000 casos, aunque en las últimas 24 horas registrado 953 nuevos casos, la tasa de crecimiento ha bajado hasta el 1,8% respecto a este viernes. Los fallecidos en la región ascienden a 7.132, mientras que los curados son ya 30.475. Continúa en segundo lugar Cataluña, donde este sábado son 39.943 los casos confirmados, 3.879 los muertos y 13.275 las personas curadas. La dos Castillas también acumulan los mayores números de casos en tercer y cuarto lugar: en Castilla-La Mancha hay 16.349 contagiados, 1.913 fallecidos y 3.838 personas que han logrado curarse; en Castilla y León son 15.293 los casos confirmados, 1.429 los muertos y 5.103 los curados.

A nivel mundial, la pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan roza los 2,3 millones de contagios y suma más de 154.000 víctimas mortales. Estados Unidos es el país más afectado con más de 700.000 casos y 31.456 fallecidos, según los datos de la universidad Johns Hopkins.