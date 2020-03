Críticas a Iglesias por asistir al Consejo de Ministros durante su cuarentena.

Dirigentes de Vox y de Ciudadanos han criticado este sábado al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por asistir presencialmente al Consejo de Ministros convocado para decretar el estado de alarma mientras está en cuarentena después de que su pareja, la ministra Irene Montero, diera positivo por coronavirus.

Fuentes del Gobierno han explicado a EFE que no se ha habilitado el sistema para su participación en el Consejo de Ministros de forma telemática pero que se han articulado "todos los protocolos necesarios para mantener la distancia y que no hubiera riesgo de contagio". No han asistido a esa reunión las ministras Irene Montero y Carolina Darias, ambas enfermas por coronavirus.

El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha criticado a través de Twitter la "enorme irresponsabilidad" del vicepresidente, que, dice, se "salta la cuarentena". "Aún no he oído leído ninguna petición de perdón de todos los que se adhirieron a las manifestaciones del 8M", ha lamentado Buxadé. Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos en Valencia denunció que las autoridades "deberían dar el ejemplo".

Fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno han indicado a EFE que el presidente ha convocado a Iglesias al Consejo de Ministros y no se ha habilitado la asistencia telemática. "Obviamente, ha seguido un protocolo sanitario, definido desde Moncloa, para asegurar que su asistencia es perfectamente viable", han explicado a EFE desde el departamento que dirige Iglesias.

Él mismo explicó a través de la red social Twitter que le quedaban "14 días por delante" de cuarentena trabajando por medios telemáticos pese a que dio negativo en el test del coronavirus.