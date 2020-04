El virus 'marchita' las floristerías: "Es un producto perecedero que no se vende"

El coronavirus entró en España poco antes de que llegara la primavera y detuvo toda la actividad de las floristerías en su época más potente. El primer golpe que vivió el sector fue la cancelación a última hora de la celebración de las Fallas, en las que muchos negocios se quedaron con las flores en mano y los pedidos sin entregar. Y, desde entonces, los encargos se han ido reduciendo poco a poco hasta llegar a los mínimos que registran estos días en los que "cerca del 90% " de las floristerías están cerradas.

"La primera semana desde que se decretó la cuarentena todavía se veía a algunos de los comercios recibiendo pedidos por teléfono o por internet pero poco a poco esto ha ido decreciendo por la falta de material", cuenta la directora de la Asociación Española de Floristas (AEFI), Olga Zarzuela. A la poca demanda que hay estos días por la situación que se vive en España hay que añadirle la dificultad de manejar un producto perecedero como son las flores. Para el sector el golpe será doble porque "empezó el estado de alarma con pérdidas" y para salir adelante tendrán que volver a invertir sin haber tenido ganancias.

Es más, durante los primeros días de confinamiento, algunos floristeros optaron por regalar los arreglos a los sanitarios antes de darlos por perdidos y no han vuelto a hacer nuevos encargos porque la demanda es tan baja que "no merece la pena". Aunque en España se producen flores, muchas de estas vienen de países como Ecuador, Colombia o Países Bajos en cantidades importantes.

Manuel Jimeno, de la floristería Más Flores, cuenta a La Información que "todos los canales de distribución se han visto afectados", por lo que son pocas las tiendas que siguen abiertas estos días, "cerca del 90% ya han dejado de operar". Los que han optado por el servicio a domicilio se han tenido que adaptar a las nuevas regulaciones de seguridad y a la limitada variedad de producto para trabajar, algo que supone un reto importante para las pequeñas empresas, que cada vez que de decretan nuevas restricciones ve más difícil seguir adelante.

"Con la prohibición de la celebración de los velatorios los pedidos han caído aún más y ahora se encarga uno que otro ramo para las familias pero no más que eso", señala la directora de la asociación. "Las flores son un producto de lujo, perecedero y que no se vende estos días". Zarzuela ha pasado los últimos días asesorando a miembros del sector para que estén informados de todas las modificaciones de la normativa, que "normalmente no es clara" para las pymes.

A finales de marzo, la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia ya advertía que el sector de la flores y plantas de toda España, "se enfrenta a un desastre económico". Las cooperativas agrarias estiman unas pérdidas diarias de entre 250.000 y 450.000 euros solo en la región, principalmente debido a que "todos los centros de distribución de estos productos han sido cerrados". Y para hacer frente esta situación reclama incluir en un Real Decreto un plan de gestión de crisis que tome esto en consideración y pide que Agroseguros incluya la cobertura de las cantidades no vendidas.

Ahora el sector deposita sus esperanzas en el 3 de mayo. El día de la madre es una fecha importante para las floristerías pero por ahora todo permanece en el aire y habrá que esperar a ver la evolución del brote en España para saber si podrán trabajar para entonces. "Los autónomos necesitan más ayudas porque las que el Ejecutivo ha presentado hasta ahora son insuficientes", remarca Zarzuela.