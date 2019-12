DiCaprio a Bolsonaro: "Seguiré apoyando a los que trabajan por el Amazonas"

El pasado viernes 29 de noviembre, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó reiteradamente a Leonardo DiCaprio financianciar los incendios ocurridos durante los últimos meses en el Amazonas. El actor ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales en el que niega la veracidad de dichas declaraciones y se reafirma en su postura ecológica.

"En este momento de crisis para el Amazonas, apoyo a los brasileños en su labor para salvar su herencia natural y cultural", declara DiCaprio al comienzo de su mensaje. "Son un alucinante y emocionante ejemplo de la determinación y pasión que se necesita para salvar el medioambiente", apuntó el actor.

El intérprete señala que "el futuro de estos irreemplazables ecosistemas está bajo amenaza" y afirma sentirse "orgulloso de estar con estos grupos que los están protegiendo". Sin embrago, DiCaprio niega estar financiando a organizaciones, como NGO, reseñadas por Bolsonaro en su discurso: "Si bien he apoyado económicamente, no he financiado ninguna de las organizaciones señaladas".

En su lugar, el actor dice seguir "decidido a apoyar a las comunidades indígenas brasileñas, a los gobiernos locales, a los educadores y a los empleados públicos en general que están trabajando incansablemente para asegurar el Amazonas de cara al futuro de todos los brasileños".

A pesar de que el comunicado de DiCaprio, que firma como actor y 'medioambientalista' está claramente vinculado a las acusaciones de Bolsonaro, el intérprete ha evitado mencionar en su mensaje al presidente brasileño.