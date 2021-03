El 62% de los españoles está a favor de crear un pasaporte sanitario para viajar. 

El 62% de los españoles está a favor de la introducción del pasaporte sanitario, frente a un 18% que se muestra en contra de este sistema de control, según la plataforma global de investigación de mercados Appinio, que asegura que a pesar de tener este pasaporte de salud el 45% de los españoles no se plantea de momento viajar al extranjero. España tiene la intención de ser un país pionero en la aprobación del pasaporte de vacunación, según confirmó este miércoles la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Este documento registraría quién se ha vacunado contra el coronavirus, en qué momento y con qué vacuna. Además, dicho pasaporte podría conllevar una serie de privilegios, como la posibilidad de viajar sin restricciones dentro de la Unión Europea. La encuesta realizada por Appinio en varios países europeos (Alemania, Francia, Reino Unido y España) muestra que seis de cada diez españoles se muestran favorables a la introducción de este pasaporte. Si se compara con otros países europeos, en Alemania el 45% sería partidario, cifra que desciende al 32% en el caso de Francia. Además, el número que se opone a ello aumenta considerablemente respecto a nuestro país, con un 32% en Alemania y un 43% en Francia.

Las principales razones que destacan los españoles para mostrarse en contra la introducción del pasaporte de vacunación son: que se trata de una limitación de la libertad y los derechos de las personas (60%) y que puede llegar a generar un estigma en torno a las personas que no lo tienen (29%). Muchos viajeros confían en que la vacunación sea el salvavidas de cara a las próximas vacaciones estivales. En este sentido, tan solo el 26% de los encuestados en nuestro país afirma que cree que este verano viajarán más turistas a España que el año pasado, mientras que el 37% considera que no será así.

En el supuesto de que se pudiese viajar por España sin restricciones en los próximos seis meses, un 49% de los españoles encuestados afirma que se plantearían hacerlo, mientras que un 26% afirma tener ya planes concretos, y un 25% aún no se lo plantean debido a la situación actual de la pandemia. Respecto a los viajes internacionales sin restricciones, en caso de poder realizarse, un 45% de los españoles no se plantearía viajar fuera, un 38% estaría dispuesto a hacerlo pero aún no lo ha planeado y un 16% ya tiene planes concretos para visitar algún país fuera de nuestras fronteras. La cifra de ciudadanos que no viajaría fuera de su país aumenta hasta el 48% en el caso de Alemania y al 53% en Reino Unido, mientras que en Francia la cifra desciende hasta el 37%.

El ritmo de vacunación en el mundo está siguiendo un patrón muy irregular. Esto ocurre también en Europa, donde Reino Unido aventaja considerablemente a su ex-socios de la Unión Europea, lo que puede suponer una ventaja competitiva de cara a la reactivación del turismo. En España, a la hora de elegir un posible destino internacional para las vacaciones, el 93% de los encuestados afirma que en su decisión sí influirá el número de personas que hayan recibido la vacuna contra la Covid-19 en ese país, algo muy similar a lo que ocurre en Reino Unido (92%). Esta cifra se sitúa en el 84% en el caso de Alemania y en el 89% en el caso de Francia.