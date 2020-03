Un muerto, 19 heridos y un desaparecido al explotar una química en Barcelona

Una explosión ocurrida este martes en la empresa química Proquibasa ubicada en el polígono de Montsolís del barrio de la Verneda (Barcelona) ha dejado un balance provisional de una víctima mortal, 19 heridos leves y un posible desaparecido. El fallecido trabajaría en una empresa cercana, según los datos facilitados por el cuerpo de Bombers de Barcelona.

Según las mismas fuentes la explosión se ha originado durante unas "pruebas de sobrepresión" que ha provocado la explosión de un depósito en el edificio de la Vía Trajana, número 50, de la capital catalana.

Hasta el lugar del suceso se han trasladado once dotaciones de Bomberos de Barcelona, que trabajan en tareas de extinción, y seis unidades del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat.

La dirección general de Protección Civil de la Generalitat ha activado en un primer momento el plan de Alerta Química, PLASEQCAT, por esta explosión en una industria de productos químicos.

Por su parte, Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) apuntó tras el suceso que diversas líneas del servicio municipal de autobuses no circularían por Vía Trajana "por incidente en la vía pública".

EmergenciAS

Protección Civil no ve riesgo para la población

Los Bomberos de Barcelona y Protección Civil han asegurado que no hay ningún riesgo para los vecinos del barrio de la Verneda (Barcelona), donde ha habido una explosión en una empresa química, que ha provocado un muerto y seis heridos.



En su perfil de Twitter, el cuerpo de bomberos ha asegurado que continúan trabajando en la nave donde se ha producido la explosión, en el número 50 de Vía Trajana, en el distrito de Sant Martí, y que "no hay ningún riesgo para los vecinos y vecinas del barrio".



Por su parte, Protección Civil ha explicado en la misma red social que no se han decretado medidas extraordinarias para la población pero pide "respetar las zonas de seguridad determinadas por los equipos de Emergencias".