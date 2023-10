La fiesta del cine recibe a un 22% más de espectadores que en la edición de mayo

La Fiesta del Cine, iniciativa puesta en marcha por la Federación de Cines de España (FEDE), ha recibido a 1.198.062 espectadores, mejorando en un 22% las cifras de la edición que se celebro en mayo de este mismo año. Arrancó el lunes 2 de octubre con 202.743 espectadores, el día con menos afluencia. El miércoles alcanzó el pico máximo de asistencia con casi 400.000 entradas vendidas. Ayer, jueves 5 de ocutubre, cerró con 323.588 espectadores, según recoge Europa Press.

Dentro de las películas que se han emitido esta semana, hay una que ha destacado entre las demás, 'The Creator' lidera el ránking de películas más vistas de esta nueva edición. Dos películas españolas se encuentran en el Top 10, 'CampeoneX' y 'Todos los nombres de Dios'. El orden de las diez películas más vistas ha sido 'The Creator', 'Misterio en Venecia', 'Saw X', 'La Monja II', 'Los Mercenarios 4', 'CampeoneX', 'Golpe de Suerte', 'The Equalizer 3', 'Oppenheimer' y 'Todos los nombres de Dios'.

La Fiesta del Cine es una iniciativa organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Busca fomentar la asistencia los cines como un hábito social y cultural, además de mostrar el agradecimiento de la industria a todos los espectadores que cada año disfrutan de la magia de las películas en la gran pantalla.