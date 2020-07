Ni feria, ni orquesta... y ahora tampoco fuegos artificiales. Son muchos los ayuntamientos que expresan su temor a organizar eventos que puedan propiciar aglomeraciones en sus pueblos y desde el jarro de agua fría que recibieron las familias que se dedican a la pirotecnia en España con su cancelación el resto de malas noticias han ido llegado como si de un efecto dominó se tratara, lo que les deja "un panorama desolador", cuenta a La Información José Luis Jiménez, dueño de pirotecnia Vulcano y presidente Asociación Española de Pirotecnia (Aepiro) desde la que se unen a la concentración prevista para el próximo 8 de julio con el lema 'Nos habéis dejado atrás'. Solo del sector en esta reciente asociación están representadas casi 2.000 familias.

"Hay mucho miedo al futuro porque no sabemos si algunas empresas podrán sobrevivir a esta crisis ni si al año que viene se retomarán los festejos", asegura. El sector tiene todas las esperanzas puestas en la celebración de las Fallas del próximo año pero "¿y si no se celebran?". Estos empresarios tienen como peculiaridad los altos costes que supone estar cerrados. En el caso de Vulcano "tenemos unos seguros de responsabilidad civil para el disparo y almacenamiento que no se pueden dar de baja porque si no no se podrían almacenar", relatan desde la empresa. Meses antes de la pandemia había comprado ya ocho contenedores de material "que sigue sin tener salida porque si el pirotécnico no dispara, no compra. A estos permisos hay que sumar tanto las ITV de los vehículos que lo transportan así como el carné especial para transportar mercancías peligrosas (ADR).

Juanjo es uno de los comerciales de Vulcano y el que ha ido recibiendo las cancelaciones, un día sí o y otro también, de algunas de las zonas donde trabaja, siendo una de ellas Castilla y León, donde el real decreto de la Junta suspendía las fiestas patronales y fue el detonante de que los ayuntamientos cancelaran todos los pedidos. Relata Juanjo que algunos ayuntamientos lo que planteaban es seguir adelante con los fuegos artificiales pero hacerlo de tal manera que se pudieran visionar desde tres o cuatro puntos pero "no es tan fácil" porque económicamente no es el mismo gasto realizarlo desde un punto que desde cuatro para que lo vean más personas". Se tendrían que hacer cargo del gasto económico que supone esto "por la infraestructura y logística y porque al final no te asegura que las medidas de seguridad se puedan llevar a cabo".

Algún ayuntamiento sí está dispuesto a continuar con los fuegos artificiales programados, pero este empleado se encuentra en la tesitura de tener que explicar si lo que se pretende es que un mismo espectáculo se vea desde tres puntos diferentes "eso va a empeorar el resultado porque no va a tener la misma intensidad que cuando es uno solo". Alguno lo habría aceptado al contar con más dinero en el presupuesto dado que al cancelar los festejos van a dedicar más partida de dinero a este espectáculo. "Pero son los menos" y todavía no tienen el OK definitivo.

Estas problemáticas con los ayuntamientos también las ha ido recibiendo este trabajador desde el País Vasco "por otro Real Decreto emitido a principios de junio, justo antes de San Juan y San Pedro". En este caso quedan suspendidos todos los eventos hasta el próximo 12 de septiembre "cuando se revisarían las condiciones para ver si las fiestas que quedan hasta final de año se pueden realizar". Otras ciudades como Santander, Laredo o Reinosa, en Cantabria, al final se ven influenciadas las unas a las otras " y si suspende el más importante, el resto va detrás".

En la misma situación se encuentran las orquestas, que además están muy pendientes de la vacuna porque suelen reunir muchísima gente. En los fuegos artificiales también porque "de Madrid hacia arriba se preparan espectáculos de fuegos artificiales, pero hacia abajo se contrata mucha mascletá, un espectáculo pirotécnico que se ve desde cerca, que es terrestre y la concentración de personas alrededor es importante". Hasta que no se encuentre una vacuna "parece que quedarán muy en el aire".

Hay quien dice en el sector que no se reactivará la situación hasta la celebración de las Fallas de 2021. Hasta las de este año "fue todo perfecto para luego caer empicado . En el caso de la empresa Vulcano por ahora sobrevive "al golpe" pero hay otras más pequeñas que pueden quedarse por el camino. Esta pirotécnica, de tradición valenciana, no depende tanto de la factura en las Fallas, ya que el grueso de su mercado está por toda España, pero "hay algunas que el 60% de su facturación está sujeta a esos días de marzo". En la antigua normalidad, en Vulcano a partir de Pascua se pone toda la maquinaria en marcha para estar en las Cruces de Mayo, San Pedro, San Juan... "excepto este año".

Desde Aipiro ahora luchan para que los ERTE se puedan mantener hasta final de año porque si no habrá muchas empresas "que se irán al traste". Necesitamos ayudas a fondo perdido, "el año se ha echado a perder, es imposible volver a la normalidad y ahora tenemos muchas cosas que pagar", asegura Jiménez. Por delante tiene las facturas a las que hacer frente: "Medio millón de euros de gasto en licencias, los seguros, impuesto de actividades... y esto solo sin comprar nada". Haciendo cuentas mentalmente, "llevaremos 250.000 euros facturados y 750.000 en gastos" y el futuro muy negro porque "desde febrero no hay ningún disparo profesional encargado y me han cancelado el 100% a partir de febrero. No tengo ningún proyecto". Y una de las principales quejas es que "los ERTE deben ser extendidos porque a nosotros nos han prohibido trabajar no porque no queramos, sino porque nos han cancelado las fiestas".