El Gobierno estudia el uso obligatorio de mascarillas: ¿Cuáles hay que comprar?

El Gobierno ha dado un giro en las recomendaciones respecto al uso de mascarillas por parte de la población general. Esta postura ha sido defendida también por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que considera que el cambio se ha producido por las "nuevas recomendaciones" de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por el momento, el Gobierno está estudiando la cuestión. Aunque, el ministro de Sanidad ha insistido en que el Gobierno no va a considerar obligatorio el uso de mascarillas si no hay capacidad suficiente para que toda la población tenga acceso. "El Gobierno no va a exigir algo que no se pueda cumplir. Cuando haya una recomendación o exigencia contará con que haya capacidad", ha apuntado.

Hasta el momento, el Ministerio de Sanidad solo recomienda el uso de mascarilla si se tienen síntomas o se está infectado por coronavirus. También para aquellos que cuidan de personas contagiadas. Pero, ¿Cuáles son los tipos de mascarillas que recomiendan?

Los tipos de mascarillas que se recomiendan son la mascarilla quirúrgica y la mascarilla autofiltrante tipo FFP2 (para personal sanitario) que, tras su uso, deben desecharse. La OMS coincide en recomendar la utilización de este mismo tipo de mascarilla en los mismos supuestos que indica Sanidad.

El debate sobre la efectividad de las mascarillas está abierto. Desde los países asiáticos las ven imprescindibles para evitar el contagio. A ellos, se han sumado varios países europeos, que han establecido el uso obligatorio de las mismas: Eslovaquia y República Checa.

En nuestro país, de momento, solo la Generalitat de Cataluña las recomienda para acudir al supermercado. Y la OMS advierte: las mascarillas solo son efectivas si su uso se combina con un frecuente lavado de manos.

¿Quién facilitará las mascarillas a los empleados?

La Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana ha lanzado una pregunta al Gobierno central en relación con el último anuncio hecho por el presidente Pedro Sánchez de que las empresas que han estado obligadas a hibernar durante las últimas dos semanas volverán a trabajar tras Semana Santa. Y le ha cuestionado quién y cómo se facilitarán mascarillas a estos trabajadores para protegerse del coronavirus.

"Le hemos formulado esta cuestión al ministerio dado que hay muchas dificultades para adquirir mascarillas en el exterior y esperamos que nos contesten", ha aseverado la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló en su comparecencia diaria para informar de la situación del coronavirus en la Comunitat Valenciana.