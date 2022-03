Alerta por estos SMS fraudulentos: pueden robarte tus datos bancarios

El envío de mensajes fraudulentos ha aumentado en las últimas semanas. En una publicación en Twitter, la Guardia Civil ha alertado del crecimiento en la detección de envíos de SMS falsos que suplantan a numerosas entidades bancarias. Según la Oficina de Seguridad del Internauta, estos mensajes dirigen a las víctimas hacia una dirección web errónea para conseguir, a través de esta, sus credenciales de acceso al servicio de banca online e información bancaria y robarles.

La oficina explica que los últimos mensajes detectados contienen enlaces fraudulentos a dominios como ".ru, .info, .es, .com, .ly, .top" entre otros. Además, para conseguir que la url sea más creíbles y no parezca falsa, los estafadores están incluyendo el nombre del banco y palabras como 'seguridad', 'seguro', 'cliente', 'particular', 'ciberseguridad', 'incidencia', 'reactivación', 'cuenta', 'verificar'.

⚠️#ALERTA❗Aumenta la detección de campañas de envío de SMS (#smishing) fraudulentos que suplantan a numerosas entidades bancarias. Dirigen a una web falsa para robar sus credenciales de acceso al servicio de banca online e información bancaria #NoPiqueshttps://t.co/kchHl0POPY — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) March 9, 2022

Esta práctica es conocida como 'smishing' y dentro de las herramientas con las que cuentan los ciberdelincuentes, esta es una de las más populares. El organismo explica que es posible que algunos mensajes vengan identificados con el remitente de la propia entidad bancaria, es decir, "se suplante el remitente, aunque existen otros casos en los que aparece un número desconocido".

Algunos ejemplos y la solución

La página web de la oficina ha publicado algunos de mensajes que están recibiendo ciudadanos con cuentas bancarias en el BBVA, CaixaBank, Banco Santander, Ruralvía, Liberbank, Openbank, Banco Sabadell o Abanca. Algunos de estos SMS son: "Por su seguridad, el acceso a su cuenta ha sido bloqueado. Desbloquéalo siguiendo nuestro enlace" o "BBVA: Un DISPOSITIVO no autorizado ha accedido a su banca digital. Si no reconoce este acceso compruebe inmediatamente".

Para solucionar este problema, lo más rápido es contactar con tu oficina para informales de lo que ha ocurrido e imposibilitar que la persona realice cualquier operación. Se podrán cancelar las posibles transferencias que se hayan podido ejecutar, bloquear el acceso a la cuenta desde las tarjetas de crédito y cambiar las contraseñas de los servicios de la banca online. También es aconsejable elegir otros códigos para otras cuentas como la de correo o la de las redes sociales.