Un incendio descontrolado en Navarra salta a País Vasco y a parte de Francia

La alarma se ha propagado más lenta que el fuego pero las llamas han ido a toda velocidad. Los bomberos trabajan a primera hora de la noche del sábado para tratar de controlar el incendio forestal que desde esta mañana afecta a una gran extensión de terreno de matorral en la zona navarra de Bera y Lesaka y en territorio francés y que ha penetrado ya en Guipúzcoa por el área de Endarlatza.

Las dimensiones del incendio han provocado en Navarra la activación del Nivel 2 del Plan de Emergencias y la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha informado el Gobierno Foral. SOS Navarra ha sido alertada hacia las 10:30 horas de que se había producido un incendio en la salida de Bera hacia Endarlatsa, en la regata Villanueva, que se ha propagado con rapidez empujado por vientos de dirección sureste con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, informa Efe.

Posteriormente el fuego ha cruzado el río Bidasoa y la N-121-A y ha avanzado con un segundo frente por el término de Lesaka hacia el límite con Guipúzcoa. La fuerza del viento impide el vuelo de los medios aéreos del Gobierno de Navarra, tampoco han podido intervenir los movilizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que han regresado a Madrid cuando se encontraban a 13 kilómetros de su destino a causa del riesgo que suponían las turbulencias.

Permanecemos atentos al incendio en #Endarlatsa, Navarra, el más grave de 2021, y que afecta a zonas de Gipuzkoa y Francia.



Todo mi cariño a las familias evacuadas y fuerza para los servicios de emergencia, cuya labor se dificulta por el viento. pic.twitter.com/orsNns9IBd — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 20, 2021

Las labores de extinción en tierra se ven dificultadas por lo abrupto del terreno y las dificultades de acceso a los frentes de fuego. De forma preventiva han sido desalojadas las ventas de Ibardin así como algunos caseríos y bordas de la zona, lugares que por el momento no han sido alcanzados por las llamas.

No ha sido preciso evacuar ninguna vivienda de Bera ni de sus barrios al no existir peligro de que se viesen afectadas. Tampoco se han recibido llamadas en el teléfono 112 de personas que requirieran auxilio a causa del incendio. Sobre las 14:15 horas, y a la vista de la evolución del siniestro, ha sido activado el Nivel 2 del Plan de Emergencias al no poder ser sofocado el fuego exclusivamente con los medios de la Comunidad Foral y existir un riesgo potencial para la población, al tiempo que se ha solicitado la actuación de la UME.

Patrullas de la Policía Foral y de la Guardia Civil ordenan la circulación en la carretera N-121-A, a la que han accedido un gran número de camiones a pesar de estar cortada al tráfico pesado en Sunbilla y Arre desde las 12:00 horas para facilitar el tránsito de los vehículos de emergencias. No se prevén cambios meteorológicos significativos a lo largo de la noche, aunque se anuncia un descenso de la intensidad del viento durante la mañana del domingo que podría hacer posible que los medios aéreos se sumaran a las tareas de extinción, que van a continuar durante toda la noche.

Uno de los bomberos voluntarios que se encuentra en el lugar ha comentado a Efe que en la zona de Bera el fuego está "bastante controlado", aunque sigue haciendo mucho viento. Este bombero ha considerado que "va a ser difícil" sofocar hoy las llamas, ya que, si bien se podrían llegar a controlar en Bera, no será posible hacerlo en Lesaka, donde la situación "está muy complicada", sobre todo en la parte de la frontera con Francia. En Guipúzcoa, efectivos de los parques de bomberos de Irún, Zarautz y Legazpia trabajan en las inmediaciones del monte San Marcial en la extinción del incendio.