Los exjugadores de Arandina condenados a 38 años de prisión hoy no van a la cárcel

Los exjugadores del Arandina condenados a 38 años de cárcel por un delito de agresión sexual a una menor conocían hoy su ingreso o no en prisión. Y en un principio han vuelto a salir de la Audiencia Provincial de Burgos a la espera de la resolución "que puede llegar en los próximos días". Olga Navarro, abogada de dos de ellos, asegura que "hoy estarán en casa" y se pregunta si no se han fugado ya ¿por qué lo van a hacer? Sobre la filtración de los audios en los que se escucha a la víctima Navarro asegura que circulan por Aranda de Duero desde el mismo día de la detención.

Mira también Sobre la difusión de audios y datos de la víctima del caso Arandina

Algo más de medio centenar de personas se ha concentrado desde primera hora de la mañana a las puertas del Palacio de Justicia de Burgos, sede de la Audiencia Provincial, donde los tres exjugadores de La Arandina CF condenados por un delito de agresión sexual a una menor conocían sobre su ingreso o no en prisión. Hasta allí han llegado con bolsas con sus pertenencias "porque les habíamos avisado que el ingreso en prisión podía ser inmediato".

Los concentrados, bajo gritos de 'Yo sí los creo' y 'No prisión sin pruebas', portaban pancartas en la que se podía leer 'Presunción de inocencia', 'Su palabra no vale más que la nuestra' y 'Más pruebas y menos especulaciones'. Frente a ellos, unas quince personas se ha concentrado en apoyo a la víctima menor de edad bajo gritos de 'No estas sola' y 'Yo sí te creo'.

La Audiencia Provincial de Burgos acogía hoy la vista para decidir sobre la entrada en prisión o no de los tres jóvenes condenados a 38 años de cárcel en el conocido como Caso Arandina por agresión sexual a una menor, de 15 años, y dos delitos de colaboración necesaria cada uno de ellos. Según ha informado el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la vista se desarrollará según lo previsto en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Este artículo indica que se desarrollará una audiencia en la que el Ministerio Fiscal y las partes personadas en la causa podrán interesar que se ordene la prisión provisional del investigado o encausado o su libertad provisional con fianza.

A la vista están convocados los tres condenados, el Ministerio Fiscal, que ya ha efectuado la petición de ingreso en prisión; las tres defensas, que argumentarán que los condenados han cumplido durante dos años de libertad provisional todas las medidas cautelares y no hay riesgo de fuga ni reincidencia; y las acusaciones particular y popular.