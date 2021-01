Madrid endurece las medidas: confina al 27% de la población y 71 zonas de salud

La Comunidad de Madrid endurece las medidas restrictivas para combatir la tercera ola del coronavirus. El Gobierno ha decidido ampliar el confinamiento a 19 nuevas zonas de salud y con la incorporación de estos distritos la cifra total llega a 71 zonas y una treintena de localidades. Las restricciones afectan a un total de 1.8 millones de madrileños, los cuales a partir de lunes no podrán ni entrar ni salir de su zona de salud, lo que limita los desplazamientos o los encuentros sociales. De la cifra total de positivos por la Covid-19 el 32% de los contagios se concentran en el 27% de los madrileños que han visto limitada su movilidad por la capital.

Así, al haber superado el umbral de 1.000 casos por cada cien mil habitantes, desde las 0.00 horas del lunes 1 de febrero no se podrá salir ni entrar, salvo para excepciones como ir a trabajar o al médico, de Mostoles, Alcalá de Henares, Coslada, San Martín de la Vega, Brunete, Griñón, Chinchón y El Boalo-Mataelpino.

Además, se mantendrán las restricciones ya imperantes en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Fuenlabrada, Collado Villalba o Rivas-Vaciamadrid. También tienen limitaciones Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Colmenar de Oreja, Quijorna, Serranillos del Valle, Fuente el Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela, La Cabrera, Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos-Alapardo, Collado Mediano, Becerril de la Sierra, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Titulcia, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del Campo y Villarejo de Salvanés, según informa EFE.

Al margen de todos estas localidades también habrá restricciones en 71 zonas básicas de salud de distintos municipios. Estas son las nuevas restricciones que ha anunciado este viernes en rueda de prensa el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. Por otro lado, se levantarán desde el lunes las limitaciones por su buena evolución en cuatro zonas.