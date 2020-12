María Casado dispara contra TVE: "Se ha convertido en un juguete político"

Pablo Motos recibía este martes en 'El Hormiguero' a dos invitados de lujo: Antonio Banderas y María Casado. La "pareja profesional" acudía al plató de Antena 3 para presentar su nuevo proyecto en televisión. Se trata de 'Escena en blanco y negro', un programa en Amazon Prime en el que artistas como Pasión Vega, Pablo Alborán, Pablo López o Rozalén podrán "expresar con libertad cómo es su relación con el arte, además de disfrutar de su música".

Sobre este proyecto, que se estrena este mismo 15 de diciembre, María Casado se deshacía en halagos: "Se van a encontrar con algo muy especial. Es el proyecto más bonito en el que he trabajado. Es algo que tiene mucha alma". Por su parte, Antonio Banderas aseguraba que 'Escena en blanco y negro' "es el proyecto de mi vida". Además, desvelaba en directo que su intención no es quedarse ahí. "El proyecto va a crecer, vamos a comprar un segundo teatro, vamos a construir escuelas", afirmaba el actor y ahora productor.

El proyecto de Casado y Banderas comenzó de una manera muy curiosa. La presentadora confesaba que cuando recibió la llamada del malagueño no se lo podía creer. "Lo primero que le dije que el proyecto era imposible de hacer", contaba. Sin embargo, "Antonio Banderas hacer posible lo imposible". Según María Casado, el malagueño ha hecho posible "algo que no se ve hoy en día en televisión". "Ella me parecía una mujer que lo hacía muy bien en TVE, daba mucha confianza. Vi que había detrás un ser humano muy interesante", explicaba Banderas.

Justo este martes se cumplía un aniversario muy especial para María Casado. "Hoy hace siete meses que yo me despedía de TVE", comentaba. Pablo Motos se interesaba por su experiencia en Televisión Española, donde estuvo durante 21 años trabajando para los servicios informativos de la cadena pública. El despido de la presentadora sorprendió a muchos, por ellos, Motos ahondaba en la cuestión interesándose en cómo recibió la noticia del despido. "Fue una conversación de lo más normal. En la televisión hay relevos. Me dijeron que no iba a seguir. Fue más natural y más tranquilo de la gente que se puede imaginar. Pero fue un shock", afirmaba.

Siguiendo con este tema, Pablo Motos hacía una pregunta un tanto polémica: "¿Puede ser independiente la televisión pública o se ha convertido en un regalo que se encuentra el político de turno que gana las elecciones?". Tras unos segundos de silencio, la invitada no dudaba en responder: "Yo creo que te has respondido tú solo". Y no se quedaba ahí, la presentadora se mostraba crítica con la clase política: "Yo estoy deseando que todas las radios y las televisiones públicas tengan la libertad para que los grandes profesionales trabajen. Se ha convertido en un juguete político".