El sorprendente motivo por el que Pablo Alborán acabó detenido en Miami

‘El Hormiguero’ comenzaba la semana con mucha música, la de Pablo Alborán. El cantante visitaba el plató de Pablo Motos para presentar su nuevo álbum, ‘Vértigo’, que sale a la venta el próximo 11 de diciembre. “Qué ganas tengo de abrazar a la gente”, comentaba el invitado nada más entrar por la puerta. El público lo recibía con una gran ovación. “Está la calle llena de fans”, aseguraba el presentador ante la avalancha de seguidores del cantante.

Pablo Alborán se mostraba “muy emocionado” por presentar su nuevo trabajo discográfico. Sobre el disco, el artista afirmaba que la elección del título ‘Vértigo’ refleja lo que ha sentido durante el último año. “Es la primera vez que saco un disco sin tener la necesidad de saber lo que va a pasar (en cuanto al éxito)”, aseguraba Alborán. La pandemia, según contaba el artista, también ha influenciado en su manera de componer y de afrontar un nuevo lanzamiento musical: “La falta de control es algo que trabajo siempre”.

Tras mostrar su entusiasmo ante la publicación de ‘Vértigo’, el cantante confesaba algunos secretos de su vida personal. Por ejemplo, explicaba uno de sus mayores miedos: “Tengo mucho miedo a volar”. Alborán recordaba uno de sus viajes, que fue “horrible”, y reflexionaba sobre esta fobia. “Incluso hice cursos para quitarme el miedo a volar”, confesaba. Según contaba, se ha decidido titular así a su disco ‘Vértigo’ “para enfrentar al propio vértigo”. Además, explicaba que “hay muchos poetas que han escrito sobre el vértigo. El vértigo nos puede hacer reaccionar y tomar decisiones con contundencia”.

En su nuevo disco, el artista se ha atrevido con nuevos ritmos, donde incluso incluye “una bachata”. “Mis discos son un espejo para la gente que los escucha. Soy igual que todo el mundo. Este disco refleja todo el momento que estamos viviendo y es un disco donde la gente va a sentir alguna que otra turbulencia”, explicaba. Pablo Alborán se mostraba partidario “de contar historias bonitas”. “Es el momento de hablar de amor. Hay samba, tiene canciones que hablan de historias pequeñas que hace que nuestras vidas se agranden”, aseguraba el artista. Alborán animaba a la audiencia a comprar su álbum porque “todo está hecho con cariño y esfuerzo”.

En una divertida conversación, el artista confesaba a Pablo Motos que durante un viaje de trabajo a Miami fue detenido. “Resulta que había dos personas que habían falsificado un carnet de conducir con mi foto, no uno sino dos”, comentaba. Por ello, un policía del aeropuerto lo llevaba hasta una sala aislada “donde llevan a los criminales”. A pesar de que el policía lo conocía, según contaba Alborán, no le facilitó las cosas y tuvo que pedir ayuda por teléfono a su representante. Eso sí, “no me pusieron esposas ni nada”. Finalmente, el artista contaba que todo acabó bien: “Me dejaron salir y me dijeron que lo sentían mucho y que me las apañara