Por qué las mascarillas no son efectivas para todos contra el coronavirus

"No nos quedan mascarillas". Es el cartel que en los últimos días están colgando multitud de farmacias, comercios, hospitales y un largo etcétera. No solo establecimientos en China -donde se originó el brote del coronavirus- sino también en Italia, Corea del Sur o España y Estados Unidos (estos dos últimos no cuentan a día de hoy con un aumento de casos positivos).

Beijing ha construido en tan solo seis días una fabrica de mascarillas con la que espera producir alrededor de 250.000 diarias, debido al desabastecimiento.

Y, para más inri, la alta demanda en tan pocos días ha generado un aumento significativo de los precios. En el país transalpino, por ejemplo, varios políticos se quejaron de que en Amazon Italia los geles desinfectantes y las mascarillas rozasen los 100 euros.

Pero, ¿realmente las mascarillas son útiles para evitar contagiarse del coronavirus? La respuesta es no y es un problema serio.

No es efectivo para todos

Eric Toner, científico del Centro Johns Hopkings para la Seguridad de la Salud ha reconocido a Business Insider que "no es probable que sea muy eficaz prevenir" el Covid-19 mediante mascarillas.

Misma respuesta ha dado el Dr. William Schaffner, especialista en enfermedades infecciones de la Universidad de Vanderbilt en Tennesse, a LiveScience, quien sostiene que "las mascarillas no pueden protegernos del brote".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca varios aspectos de este producto y su correcto uso.

- En caso de personas sanas, solo se necesita usar una máscara si está cuidando a una persona sospechosa de infección.

- Solo en caso de tos, estornudo y malestar podría sería útil utilizar mascaras.

- Solo son efectivas cuando se usan en combinación con la limpieza frecuente de las manos de desinfectantes.

También, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos destaca en su apartado de 'prevención y tratamiento' del coronavirus lo siguiente: "Los CDC no recomiendan que las personas que estén bien usen una máscara facial para protegerse de las enfermedades respiratorias".

Todas las fuentes citadas anteriormente añaden, además, que es importante hacer un uso controlado de las mascarillas, pues son vitales, sobre todo, para el personal sanitario que tiene que atender a las personas infectadas.

No todas las mascarillas valen

También es importante precisar que no todas las mascarillas valen. Hay dos tipos muy comunes: las quirúrgicas y respiradores N95. Estas últimas filtran la mayoría de las partículas del aire. Se evitan, según explica Business Insider, que los usuarios que las llevan respiren partículas de hasta 0,3 micrones (unidad de longitud equivalente a una milésima parte de un milímetro) de diámetro. Se utilizan, sobre todo, en incedios, contaminación, etc.

El coronavirus, sin embargo, mide entre 0,05 y 0,2 micras de diámetro, según un artículo de The Lancet. Por otro lado, las máscaras quirúrgicas están diseñadas para evitar que las gotas y salpicaduras pasen de la boca de una persona a las superficies. Están destinadas principalmente al personal sanitario.

Las mascarillas más recomendables para evitar el contagio son las llamadas FFP1, FFP2 y FFP3, con un porcentaje de fuga hacia el interior de un 22%, 8% y 2%, respectivamente.