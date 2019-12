Orden de búsqueda y captura para dos condenados de la 'manada de Manresa'

La sección 22 de la Audiencia de Barcelona ha decretado este martes una orden de búsqueda y captura para dos de los cinco condenados por la violación múltiple de Manresa que no se han presentado a la vista de ingreso en prisión provisional, según recoge Efe de fuentes judiciales.

De acuerdo a las mismas fuentes, la sala todavía no resuelve la petición de prisión provisional que la Fiscalía ha solicitado para los otros tres miembros del grupo condenados que sí se han presentado a la vista.

Los dos condenados sobre los que pesa la orden de búsqueda y captura, Yordanis J. y Daniel R., estaban citados para la vista de ingreso en prisión que se celebró el martes pasado en la Audiencia provincial. Yordanis J. ya faltó a esa comparecencia y Daniel R., que tampoco apareció, fue emplazado a presentarse a la vista de este martes tras pedirlo su abogado, alegando que él no podía acudir a la vista por problemas de agenda.

La sala citó a los cinco acusados en dos vistas distintas, una la semana pasada y otra en el día de este martes, por una cuestión de logística y disponibilidad de los abogados, según han explicado fuentes judiciales. Finalmente, Daniel R. no se ha presentado a la vista judicial a la que estaba citado esta mañana en la Audiencia provincial de Barcelona, por lo que la Fiscalía ha pedido que se emitiera contra él una orden de búsqueda y captura, como ya hizo la semana pasada con Yordanis J., al no comparecer, y la sala ha aceptado emitir ambas órdenes. Fuentes de la defensa de Yordanis J. han dicho "desconocer" el paradero de este, aunque afirman que recurrirán la emisión de la orden de búsqueda y captura por considerar que "no se ajusta a derecho".

Los cinco hombres fueron juzgados y condenados a penas de entre 10 y 12 años de prisión como responsables de un delito de abuso sexual a una menor por la violación múltiple ocurrida en una fiesta en una casa abandonada a las afueras de Manresa en octubre de 2016.

La "penetraron vaginalmente por turnos"

Según la sentencia, todos ellos "penetraron vaginalmente a la víctima por turnos", aprovechándose de que esta "se encontraba bajo los efectos del alcohol". La sala condenó a los autores el pasado mes de octubre y, ante los recursos que han puesto contra la sentencia todas las partes, la fiscalía ha pedido que los acusados no pasen este período de espera de la resolución del recurso en libertad sino en prisión provisional.

En la vista celebrada este martes en la Audiencia sí se ha presentado el quinto miembro del grupo condenado que faltaba por declarar, Walter C., para el que la fiscalía ha solicitado la prisión preventiva alegando las mismas razones que le llevaron a hacerlo con los dos condenados que se presentaron a la vista la semana pasada, que son "el riesgo de fuga, la existencia de una condena por delitos graves y una mayor protección de la víctima".

La sala de la sección 22 de la Audiencia tomará una decisión en los próximos días respecto a la petición de prisión preventiva de los tres condenados que han comparecido.