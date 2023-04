La presión contra Macron se eleva y siguen las protestas por la reforma de pensiones

La encrucijada de Emmanuel Macron continúa. Este jueves ha arrancado el undécimo día protestas y movilizaciones en varias ciudades de Francia, después de que los sindicatos pidieran continuar con ellas tras el "desaire" del Gobierno en las últimas negociaciones con los sindicatos por la reforma de las pensiones. Los manifestaciones han partido de varias ciudades, principalmente París, Nantes, Rennes, Marsella o Lorient. Los convocantes estiman que hasta 800.000 personas de todo el país podrían participar en unas protestas para las cuales el Ministerio del Interior ha desplegado a más de 11.000 policías y gendarmes.

La nueva secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, ha encabezado una de las marchas en París, desde la cual ha lamentado la postura de la primera ministra, Elisabeth Borne, en la reunión del miércoles. "Viven en una realidad paralela. La reunión de ayer fue un desaire", ha dicho."Hay una crisis social y democrática. El gobierno está bunkerizado, no entienden lo que está pasando en el país", ha manifestado Binet, quien ha defendido que "no existe otra salida más que la de retirar esta reforma", informa 'Le Parisien'.

Los sindicatos franceses advirtieron este jueves al Gobierno del presidente, Macron, que mantendrán la presión y sus movilizaciones mientras no se retire la reforma de las pensiones, incluso si el Consejo Constitucional la valida la semana próxima. "Pase lo que pase, la movilización continuará mientras no se retire la reforma", subrayó Binet, al comienzo de la manifestación. "Lo que esperamos de esta undécima jornada es mostrar y confirmar la determinación de los trabajadores para lograr la retirada de esta reforma", ha enfatizado.

A lo largo de este jueves se han registrado varios incidentes, algunos destrozos de mobiliario urbano, escaparates y entidades bancarias, que ha motivado la respuesta de la Policía, por ejemplo, en Nantes, donde han lanzado gases lacrimógenos contra los manifestantes, al igual que en Lyon. Algunas de las principales universidades han visto bloqueados sus accesos, y más de un centenar de colegios han cerrado sus puertas, mientras que el 8 por ciento de los docentes se han sumado a la huelga, el Ministerio de Educación.

Por su parte, grupos de trabajadores han ocupado también las sedes y las instalaciones de algunas empresas y multinacionales, pero sin mayores incidentes, como la de la inversora estadounidense BlackRock, en París, por parte de los ferroviarios en su camino a la Asamblea Nacional donde continuarán las protestas.

Binet también insistió en que esta reforma no tiene "ninguna justificación" económica, que es el principal argumento utilizado por el Gobierno para defenderla, y tampoco "legitimidad", a la vista de la oposición popular. En una línea paralela, el secretario general de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT, primer sindicato), Laurent Berger, subrayó que "este movimiento sigue contando con el apoyo de la población" y que "el rechazo a esta reforma sigue siendo igual de fuerte".

Berger anticipó que su sindicato no cuestionará la legitimidad del dictamen del Consejo Constitucional sobre la ley que formaliza la reforma de las pensiones, "nos guste o no". Pero añadió que "eso no quiere decir que dejemos de decir lo que pensamos de esta reforma". El líder de la CFDT volvió a reafirmarse en que en Francia hay "una crisis democrática", unas palabras que ayer provocaron la reacción de Macron, que se encuentra de visita oficial en China y que a través de su entorno quiso mostrar su descontento porque a su juicio dan a entender que no tenía legitimidad para llevar a cabo la reforma.