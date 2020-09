Demandan a 'la peña' de Valladolid que ganó 144 millones en el Euromillones

A principios del pasado julio, uno de los mayores botes del Euromillones cayó en España. Concretamente en el pueblo vallisoletano de Mayorga, donde una peña formada por 14 amigos se embolsó la cantidad de 144 millones de euros. Hosteleros, dueños de un taller, de un matadero, regidores de la administración de loterías del pueblo o jubilados... Eran los perfiles de los agraciados cuya vida cambió de la noche a la mañana.

Sin embargo y tras los primeros meses de júbilo, ahora se enfrentan a una demanda por la que todos los integrantes de la peña tendrán que pasar por el juzgado de Medina de Rioseco. ¿El motivo? Uno de los vecinos que esa noche del 7 de julio no jugó, reclama parte de su premio tras alegar que ya participó en los sorteos anteriores con el grupo.

Según explica Castilla y León Televisión, por el momento, los integrantes de la peña declinan hacer ningún tipo de declaración y objeción, aunque los vecinos de Mayorga lo tienen claro: "Ese señor que ha hecho la demanda no tiene ninguna razón" o "no tiene derecho a nada, no puso el dinero, qué va a cobrar", "jugó un día, al sorteo siguiente no participó y ahora por lo visto los reclama", son algunos de los comentarios que deslizan los vecinos ante los micrófonos de la televisión local.

La defensa del querellante

Tal y como ha explicado el abogado del querellante: "Fue invitado a participar en la peña. La primera semana puso la cantidad que se le estableció. Sí que es verdad que la semana siguiente no pudo acudir al municipio, y ahora lo que dicen los querellados es que el se negó a entregar una cantidad de dinero, lo cual es incierto".

En un principio intentaron llegar a un acuerdo, pero como fue imposible, entonces se presentó la querella: "Lo que dice la juez es que 'los hechos que resultan de las actuaciones presentan características que hacen presumir en la posible existencia de un delito de apropiación indebida'".

Será el 29 de septiembre cuando el querellante acuda a declarar. Una vez se identifican todos los miembros de la peña, acudirán, cada uno, al juzgado, detallan en Castilla y León Televisión.