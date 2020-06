¿Primera jornada sin muertes? Sanidad no suma ningún deceso desde el domingo

Primera jornada sin muertes en España. Las tablas oficiales que elabora la cartera de Salvador Illa no han registrado ningún nuevo fallecido en las últimas 24 horas. El Ministerio de Sanidad ha informado este lunes de 35 decesos por Covid en la última semana, cuatro menos de los que acumulaba ayer este indicador. Este lunes, podría convertirse así en el primer día sin defunciones desde que se registró el primer fallecido en el país. La noticia mientras el país consolida la desescalada, con el 70% de la población en fase 2 y cuatro islas -Gomera, Hierro, la Graciosa y Formentera-, estrenando la fase 3.

Las cifras podrían no coincidir con la realidad. Según ha explicado el departamento en repetidas ocasiones, desde el pasado 10 de mayo, las cuentas oficiales solo registran y notifican a diario los casos cuya defunción se ha producido en las 24 horas antes a la notificación. Es decir, podría ocurrir que, desde el domingo, se hubieran producido muertes que no hayan captado los radares de las CCAA y que, por tanto, aún no se han notificado a Sanidad. Estas víctimas mortales de las que se informa fuera de plazo, ya no se incluyen en el cómputo diario, sino en la actualización semanal que realiza la cartera de Illa. Así, se suman una vez por semana en la columna de casos totales.