Tamara Falcó e Íñigo Onieva, el negocio que hay detrás de la boda del año

El pasado sábado Tamara Falcó e Íñigo Onieva se casaron en la Finca El Rincón, histórica propiedad del Marqués de Griñón, a las afueras de Madrid, con más de 400 invitados. Después de intensas semanas, con noticias sobre robos, infidelidades, invitados, etc. por fin se dieron el "sí, quiero". La boda más esperada del año cumplió con todas las expectativas, incluido con las enormes cantidades de dinero que se han manejado.

Un millón de euros de ingresos gracias solo a la boda

La pareja ha recibido un millón de euros al vender la exclusiva del evento a la revista ¡Hola!. Ningún invitado pudo acceder con su teléfono a la celebración, ya que todas las fotografías estaban reservadas para la exclusiva. Se ha calculado que el gasto total de la pareja en la boda fue de 230.000 euros, por lo que solo con la exclusiva se ha subsanado este gasto de forma amplía.

Todos eran conscientes de que la venta de la exclusiva iba a ser la fuente principal de ingresos, sin embargo, lo que la gente no imagina es la cantidad de dinero que han conseguido ahorrarse gracias a los patrocinadores. Según ´La Razón´ la marquesa de Griñón se ha ahorrado 817.500 euros. No ha pagado 83.500 euros de vestidos y zapatos, diseñados por Carolina Herrera, más de 20.000 euros de pruebas del vestido y desplazamiento del diseñador en la boda, más de 4.400 euros en joyería y 33.000 euros en tratamientos, maquillaje y peluquería. Además, hay que añadir los 3.000 euros que se han ahorrado del traje de Íñigo Onieva, más de 20.000 euros que se ha ahorrado su madre, Isabel Preysler y más de 10.000 euros en el look de la hermana de Tamara.

También, hay que contar con los 260.000 euros que costó el menú de la boda y la recena. Además, se han ahorrado los 22.000 euros por las botellas del champán Moët et Chandon, los 20.000 euros de las flores y el jardín, un total de 36.100 euros en decoración, 5.000 euros en amenities de baño, 10.000 euros de iluminación, 30.000 euros por el personal que trabaja en la boda, unos 10.000 euros en animación, 90.000 euros en la preboda y 40.000 euros en la postboda (ambas celebradas en el Ritz), unos 20.000 euros por el DJ y la música, 8.000 euros por el transfer, 32.000 euros que se han ahorrado en la clínica Buchinguer, los 14.000 euros por la Maison Sisley, un total de 9.500 euros por los inyectables de cara y una liposucción.

Por otro lado, no hay que olvidarse de los 30.000 euros de la luna de miel, y las fotos y el vídeo que corren a cargo de la revista encargada de la exclusiva. Una cantidad que hace un total de 817.500 euros.