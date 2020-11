Madrid lanza un vídeo con influencers para los jóvenes: "No eres inmortal"

"El virus nos afecta a todos". "Tu positivo puede ser muy peligroso". "Vuestra diversión condena a todos". "Te crees invencible pero no lo eres". "Ser joven no protege del covid". "No es un juego". Son algunos de los mensajes que la Comunidad de Madrid quiere hacer llegar a los jóvenes a través de un vídeo en el que aparecen rostros de influencers como Ángela Rozas y Carla Hinojosa junto al del torero Francisco Rivera, Pelayo Díaz o el futbolista Roberto Carlos. Han sido los elegidos como "creadores de tendencias en redes". El joven farmacéutico y boxeador de 32 años Óscar Riballo es el rostro que finaliza el vídeo con un nuevo toque de atención: "si los datos no te convencen mírame. El covid casi me mata".

"Piensa, escucha y reflexiona", les indica intentado llamar su atención intercalando imágenes reales de los hospitales y destacando que ya son 53.0000 los casos de coronavirus detectados en la Comunidad de Madrid desde que comenzara la campaña. No es el único dato que resaltan asegurando que se han sancionado a más de 3.000 personas por no llevar mascarilla y que más de 1.500 jóvenes de entre 15 y 29 años han sido hospitalizados por coronavirus en la comunidad. "No es un juego", insisten con palabras del exjugador del Real Madrid Roberto Carlos. Así, 70 adolescentes estuvieron ingresados en las UCI madrileñas y 7 jóvenes madrileños han fallecido por Covid-19 en Madrid.

Riballo pide a la juventud que le miren. Este farmacéutico, deportista de 32 años, ha estado 16 días ingresado en una UCI, 7 de ellos en coma inducido, y como consecuencia sufre parálisis de cuerda vocal y parálisis parcial de la lengua, por lo tiene que acudir diariamente al logopeda para recuperar la normalidad de la voz.

El vídeo se ha conocido después de que hace unos días un corto que trata de concienciar a los jóvenes sobre la importancia que tiene el coronavirus corriera como la pólvora en las redes sociales. En él se ve a un joven en una fiesta donde ninguno de sus amigos lleva la mascarilla puesta. Cuando le llama su madre y le pregunta donde está miente. Le dice que estudiando. El motivo de la llamada es contarle que su abuela está muy enferma, "tiene Covid" y la madre no se explica cómo ha podido contagiarse porque "todos hemos tenido mucho cuidado". "¿No habrás ido de fiesta?" le pregunta a este joven que con las lágrimas en los ojos miente de nuevo.