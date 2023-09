Reino Unido evalúa retrasar cinco años el veto a los vehículos de gasolina y diésel

El primer ministro británico, Rishi Sunak, evalúa aprobar un paquete de medidas que debilitaría los compromisos medioambientales del Reino Unido y que incluye retrasar cinco años, hasta 2035, el veto a la venta de automóviles de gasolina y diésel, según avanzó este martes la cadena BBC. Sunak prevé ofrecer en los próximos días un discurso en el que se espera que "declare que otros países tienen que soportar más parte del peso para lidiar con el cambio climático", indica el canal público, que cita "múltiples fuentes" anónimas de Downing Street, despacho oficial del jefe de Gobierno.

Además retrasar la prohibición de los coches de combustión, el primer ministro se plantea rebajar los objetivos del plan para eliminar la instalación de calderas de gas de aquí a 2035, y establecer que solo el 80% de los aparatos deben suprimirse para entonces. Además, valora cancelar el plan para imponer multas a los arrendadores de pisos que no actualicen sus propiedades para cumplir con ciertos criterios de eficiencia energética.

Un discurso previsto para el jueves

En su discurso, que según el diario "The Telegraph" podría ofrecer el jueves, Sunak comunicará a los británicos que "no introducirá nuevos impuestos para desincentivar los viajes en avión, no habrá medidas gubernamentales para cambiar la dieta de la gente ni medidas para fomentar el uso de coches compartidos". La BBC agrega que no hay indicaciones de que el Ejecutivo prevea abandonar el compromiso de alcanzar las cero emisiones netas de dióxido de carbono para 2050.

Un portavoz de Sunak declaró a los medios que el Gobierno "continúa completamente comprometido con sus compromisos sobre el cero neto", y subrayó que el Reino Unido "ha recortado sus emisiones más rápidamente que cualquier otro país del G7". "Nuestra perspectiva será siempre pragmática y asegurará que los costes no se trasladan hacia las familias trabajadoras", agregó esa fuente, que ante las posibles medidas adelantadas por la BBC declinó "hacer comentarios sobre especulaciones".