Siemens Gamesa y GE cierran el conflicto sobre las patentes de las turbinas eólicas.

La multinacional Siemens Gamesa ha sellado la paz con General Electric (GE) al "llegar a un acuerdo amistoso" con el fin de acabar con el conflicto entre ambas por las patentes europeas y estadounidenses de la tecnología para las turbinas eólicas. Ha sido mediante una nota donde General Electric ha indicado que los términos del pacto son confidenciales, sin embargo ha subrayado que ambos fabricantes "se han otorgado entre sí y a sus respectivas subsidiarias licencias cruzadas en todo el mundo" para las patentes.

El desacuerdo se remonta al año 2020, cuando GE interpuso una demanda ante el organismo de Estados Unidos contra el fabricante surgido de la fusión de Gamesa y la división eólica de Siemens por incumplir la ley de propiedad intelectual. Entonces, Siemens Gamesa contestó al demandante estadounidense también con una denuncia por infringir sus patentes para eólica marina.

Desde ese momento la 'batalla' judicial entre los grupos se convirtió en distintas acciones legales por ambos, tanto a un lado como al otro del Atlántico. En enero del año pasado, Siemens Gamesa consiguió una victoria parcial en el conflicto, después de que la Comisión de Comercio Internacional (ITC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos denegara casi todas las reclamaciones de la multinacional estadounidense contra el fabricante.

En concreto, el organismo consideró que Siemens Gamesa no infringió los derechos de propiedad intelectual de terceras partes y rechazó la reclamación de GE respecto a la denominada patente 'Zero Voltage Ride Through Patent', aunque falló a favor de la estadounidense respecto a una infracción limitada en la patente 'Low Voltage Ride Through Patent'. En la última de las decisiones, el pasado mes de febrero, la Justicia estadounidense duplicó el pago de regalías que GE debía pagar a Siemens Gamesa como parte de un caso de infracción de patente sobre los aerogeneradores 'Haliade-X' de la empresa norteamericana.