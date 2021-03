España sufre hasta el final para sacar los tres puntos frente a la peleona Georgia

No arranca la selección española de fútbol y ya van dos partidos consumidos en la liguilla clasificatoria para el Mundial de Catar de 2022. Al menos, en el extremo de Europa, en Georgia, logró sacar los tres puntos en juego... aunque tuviera que remontar y esperar hasta el último suspiro para decantar el marcador a su favor. Dani Olmo disparó, el portero no tuvo su mejor estirada y el balón entró para evitar malos mayores nada más empezar el camino hacia la próxima cita mundialista.

Tras empatar ante Grecia (1-1) en su primer partido en Granada no se podía permitir el conjunto de Luis Enrique Martínez otro tropiezo. Estuvo a punto de ocurrir en otro choque en el que le faltó profundidad, precisión y acierto ante un rival muy cerrado que a la contra creó problemas.

En la capital georgiana incluso llegó a ir por detrás en el marcador con un tanto de Khvicha Kvaratskhelia (m.44), pero un remate de Ferrán Torres a centro de Jordi Alba (m.56) le permitió neutralizar la ventaja local, y en el último instante un tiro lejano de Dani Olmo le salvó de un contratiempo que hubiera complicado notablemente su futuro.

El atasco y las dudas afloraban en España al terminar el primer periodo, pero los cambios y el 1-1 temprano de Ferran Torres al salir de vestuarios bajaron los humos a los locales. España pasó a llegar más y mejor y sobre la bocina Olmo cambió la cara a la selección española, con su primera victoria, con ánimo y confianza renovadas y 4 puntos para ver mejor la clasificación del Grupo B, donde solo el primero va directo al Mundial.

Decía Luis Enrique que no sabía qué esperar de un equipo que recién estrenaba a Willy Sagnol en su banquillo el otro día ante Suecia pero podía imaginar que nada bueno. Sin embargo, a España le pasó por encima la selección 89ª del mundo, seria en defensa y con una potente y precisa salida en velocidad que terminó encontrando premio al borde del descanso con el 1-0 de Kvaratskhelia.

La 'Roja' comenzó con esa posesión inofensiva pero llegó un momento en el que llegó a echar de menos ese momento en el que no pasaba nada. Los locales no tardaron en demostrar su capacidad de salir con peligro, de castigar cada pérdida. Georgia exigía un juego preciso y rápido y a España no le salía, de nuevo con esa falta de frescura y finura señaladas después de Grecia. Un remate de Ferran fue el bagaje ofensivo español en el primer tiempo, en un jaleo en el área, pero ni Pedri, ni Bryan Gil, ni Fabián mostraron su calidad, ni Alba hizo su habitual recital de subidas, ni Morata sus desmarques. España fue a menos y Georgia se vino arriba desde un paradón de Unai Simón en un saque de esquina.

La sensación de peligro era aún mayor con el ya casi olvidado ruido del público, con 15.000 personas en las gradas disfrutando de las carreras de Kvaratskhelia y compañía. La triple campeona de Europa comenzó a sufrir, algo que al menos no le pasó contra Grecia, y al borde del descanso, otra acción rápida de los de Willy Sagnol dejó el 1-0 de Kvaratskhelia, fácil ante un mal repliegue. Luis Enrique movió banquillo en la reanudación, dio entrada a Íñigo Martínez y Dani Olmo, la solución que avisó tiene cuando las cosas no salen bien, y España mejoró. No podía ser difícil hacerlo pero lo más importante fue encontrar el gol pronto, en el minuto 56, en un centro de Alba que remató Ferran. También metió 'Lucho' a Thiago y Llorente, en el lateral derecho que no le apasiona pero que mejoró al debutante Porro, y España fue más reconocible.

El desgaste de la presión pegajosa le costó un bajón a Georgia, un pedir la hora y achicar espacios en el que no le fue fácil a España encontrar la ocasión. Al final, ya en el descuento, Olmo probó con el disparo lejano y con algo de favor del meta Loria los tres puntos volaron de Tiflis para una España afortunada. La frustración local fue la roja a Shengelia por una entrada a Pedri.