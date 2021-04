La FASFE califica a la Superliga como un "atentado" en nombre "de la codicia". 

La Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) mostró también su crítica contra el anuncio de la creación de la Superliga, "un atentado en nombre de la codicia que pretenden perpetrar algunos de los clubes más ricos de Europa", y pidió al Gobierno español que actúe con firmeza y deje atrás "su tímida y equidistante respuesta inicial". La asociación emitió un comunicado "en nombre de decenas de miles de aficionados españoles, muchos de ellos seguidores de los clubes implicados y del movimiento del fútbol popular, formado por clubes democráticos de orientación comunitaria", para manifestar su oposición a esta nueva competición que "elimina el sistema de clasificación por méritos deportivos y la solidaridad en el reparto de ingresos".

"En completa consonancia con las redes de aficionados europeos a las que pertenecemos, Football Supporters Europe y SD Europe, creemos que los aficionados y aficionadas no podemos permanecer impasibles ante este atentado que en nombre de la codicia pretenden perpetrar algunos de los clubes más ricos de nuestro continente", advirtió. Para FASFE, "los problemas financieros del fútbol, que son de todos no solo de los clubes más ricos, se resuelven con salarios y comisiones de traspasos adecuadas a la actual realidad económica, no dinamitando el principio de solidaridad del fútbol europeo".

🗣Instamos al @deportegob a seguir el consenso de los gobiernos continentales y de la Unión Europea contra este proyecto ilegítimo y a que, junto a la @RFEF y @LaLiga, trabaje para que el cisma de la codicia no se materialice#NoALaSuperLigaEuropea #NoToSuperLeague pic.twitter.com/pwe0nDGpHc — FASFE (@FASFEaficion) April 19, 2021

Por ello, instan al Gobierno "a que supere su tímida y equidistante respuesta inicial y a que, en nombre del modelo europeo de deporte, siga el consenso de los gobiernos continentales y de la Unión Europea contra este proyecto". "Creemos que, junto con la RFEF y LaLiga, el Gobierno debe trabajar para que el cisma de la codicia no se materialice", añadió la federación, que considera que las autoridades "no deben seguir haciendo dejación de sus responsabilidades en el sector". "Las aficiones llevamos año demandando, por ejemplo, que lo regule para evitar la proliferación de operaciones opacas, elusión fiscal y blanqueo de capitales que se manifiestan a menudo en las operaciones de traspaso y en las modalidades de remuneración de las grandes figuras", subrayó.

También solicitan a UEFA, RFEF y LaLiga, que "emprendan un diálogo con todos los grupos implicados, incluidas las aficiones, sobre las necesarias reformas que hay que acometer", las cuales deben "incluir más solidaridad, no menos". Finalmente, demandan tanto al Gobierno, como LaLiga y la RFEF que "sigan las recomendaciones de las autoridades de la UE y establezcan canales estructurados para la participación de las aficiones en el gobierno del fútbol". "Nuestro fútbol necesita más democracia para evitar la concentración de poder en sus entidades más obscenamente ricas", concluyó.