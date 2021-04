La Superliga de oro: 3.500 millones para 15 clubes y financiación de JP Morgan

La Superliga Europea comienza su andadura fundada por doce de los clubes europeos más importantes. El Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham plantan cara a la Champions League ante "la inestabilidad del actual modelo económico del fútbol europeo" que ha acelerado la pandemia. Pero tras esta nueva organización deportiva también se revela una 'liga de oro' con cifras meteóricas que permiten a los clubes recuperar e incluso incrementar los ingresos previos a la crisis del coronavirus.

Según el comunicado que emitieron este domingo por la noche, los clubes fundadores recibirán, en conjunto, un pago de una sola vez de 3.500 millones de euros dedicado únicamente a acometer planes de inversión en infraestructuras y compensar el impacto de la pandemia. De esta manera se blindan ante las consecuencias de la reducción de ingresos el año pasado, pese a que estos clubes, salvo el AC Milán, se encuentran dentro de los 14 equipos europeos que más ingresos generaron la temporada marcada por la Covid-19. En conjunto, los doce clubes sumaron casi 5.600 millones de euros. Detrás de este desembolso estaría la financiación de JP Morgan, que según señala Financial Times respaldará el proyecto con 6.000 millones de dólares (casi 5.000 millones de euros).

Este desembolso inicial está respaldado por los ingresos que la competición prevé obtener. De acuerdo a los datos del medio económico, se prevén obtener cerca de 4.000 millones de euros, mientras que los que los clubes realizarán un pago fijo de 264 millones de euros al año. Además, El País también señala que el ganador recibiría algo más de 250 millones de euros, frente a los cerca de 70 millones que recauda el ganador de la actual Champions, según Goal. Para poner en contexto los datos, el año pasado La Liga generó 1.200 millones de euros, mientras que los ingresos de transmisión fueron de 100 millones, repartidos entre todos los clubes, según un informe de Deloitte.

Los derechos televisivos es otro de los puntos calientes de la nueva competición, ya que en la actualidad los grandes clubes tienen que repartir esos ingresos con los más pequeños. Además, la Superliga podría poner en duda los patrocinios, en el caso de La Liga española de la mano de Banco Santander. Los doce clubes defienden que "los pagos de solidaridad serán mayores que los actualmente generados por el sistema europeo de competición y se prevé que superen los 10.000 millones de euros a lo largo del periodo de compromiso de los Clubes".

La familia Gil Marín o los Agnelli, entre los beneficiados

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha sido designado primer presidente de la Superliga, aunque será, junto al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, el único que no se beneficie de manera personal de los rendimientos que obtenga el club porque no es propietario. En el caso del equipo blanco y el blaugrana no cuentan con una estructura de propiedad, sino que los dueños son sus socios.

El Atlético de Madrid, el otro equipo español incluida en esta Superliga, sí cuenta con una estructura de propiedad. La familia Gil Marín controla el 50% del club, según datos del Registro Mercantil, a través del Holding Inversiones Atléticas y con Ángel Gil Marín al frente. El 32% está en manos del grupo israelí Quantum Pacific, que dirige Idan Ofer, mientras que cerca del 15% lo controla su actual presidente Enrique Cerezo, a través de una compañía que controla derechos de productoras españolas.

Por su parte Joel Glazer, presidente del Manchester United, y Andrea Agnelli, de la Juventus, han sido designados vicepresidentes de la Superliga y en sus casos también actúan como propietarios de los clubes. Los Agnelli controlan casi el 64% del equipo italiano a través del holding familiar Exor. Además, la familia italiana cuenta con otros negocios como el seminario económico 'The Economist' o la firma de moda Christian Louboutin. La Juventus es uno de los equipos que cotizan en bolsa y este lunes ha disparado su cotización un 13% pasado el mediodía. Su capitalización asciende a los 1.180 millones de euros.

La familia Glazer, una de las más ricas de EEUU, es la propietario de los 'diablos rojos' desde 2005 y también se encuentran al frente del equipo de fútbol americano Tampa Bay Buccaneers. Pese a seguir manteniendo el control, Joel y Avram Glazer, los copropietarios, se han ido deshaciendo de acciones del equipo a medida que aumentaba su valor. El Manchester United también cotiza en Bolsa, aunque no en Londres sino en Wall Street y en Francfurt. Este lunes, sus títulos suben más de un 9% en la Bolsa alemana.