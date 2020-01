Iñaki Williams denuncia insultos racistas de los aficionados del RCD Espanyol

El delantero del Athletic Club Iñaki Williams ha desvelado que ha recibido insultos racistas por parte de la grada del RCDE Stadium durante el partido que el conjunto vasco ha disputado ante el RCD Espanyol (1-1), un incidente que le ha dejado "triste" y que no se debería volver a "producir". "Me voy un poco triste por el empate y sobre todo porque he sufrido insultos racistas. Es algo que ningún jugador de raza negra o de cualquier raza quiere escuchar, que está totalmente fuera de lugar", señaló el jugador en declaraciones a los medios oficiales del club bilbaíno.

Williams, hijo de padres ghaneses, fue sustituido por Raúl García en el minuto 69 del duelo en Cornellà-El Prat; fue en ese momento cuando escuchó los insultos racistas, y le pidió a su compañero Iker Muniain que se lo comunicase al colegiado murciano José María Sánchez Martínez. Sin embargo, el partido continuó.

Además, Williams indicó que los aficionados deberían poder ir a disfrutar sin tener que vivir estos incidentes. "La gente tiene que venir al estadio a disfrutar, a animar a su equipo. El fútbol es un deporte de amistad, de equipo, y la verdad es que ha sido un poco triste. No se tiene que producir estos acontecimientos", concluyó.

El único partido suspendido por insultos en la liga española ha sido el Rayo Vallecano-Albacete de la jornada 20 de la presente temporada en la LaLiga SmartBank, cuando el árbitro José Antonio López Toca decidió que no se jugase la segunda parte en Vallecas por los cánticos de "puto nazi" al jugador ucraniano del equipo visitante Roman Zozulia.