El último mensaje de Carlos Matallanas en Twitter: "Yo soy feminista"

"Yo soy feminista. Como todas las personas que aspiren a ser buena gente, aunque algunas no lo admitan todavía". Es el último tuit escrito por Carlos Matallanas en sus redes sociales sumándose al 8-M. Este exfutbolista, periodista y analista de fútbol fallecía hoy después de años luchando contra la ELA, enfermedad a la que dio visibilidad y que le diagnosticaron en el verano de 2014. Desde la pasadas navidades estaba ingresado en un hospital de Sevilla.

Yo soy feminista. Como todas las personas que aspiren a ser buena gente, aunque algunas no lo admitan todavía. #8Marzo #8Marzo2021 #8M2021 #8M pic.twitter.com/0s4YBQaMbj — Carlos Matallanas (@CMatallanas15) March 8, 2021

Entre julio de 2019 y enero de 2020 escribió "con paciencia infinita un libro". Cuando vio la luz, "como la vida es un contratiempo", el pasado mes de febrero ya estaba ingresado en el hospital. En un artículo en El Confidencial explicaba que "tras cuatro años de relativa estabilidad la ELA y sus complicaciones me han embestido de nuevo con el sadismo marca de la casa". El diario AS, donde colaboraba, anunciaba hoy que Carlos Alberto Gómez Matallanas fallecía "a causa de la esclerosis lateral amiotrófica contra la que luchó sin descanso". Fue su mayor rival al que combatió con "esperanza, sinceridad y sin vergüenza".

"Hola, soy Carlos Matallanas y me acaban de diagnosticar ELA", escribía nada más conocer el diagnóstico. Desde ese momento relató su día a día . "Una vez que pasé a formar parte de ese club de luchadores tuve muy claro que una de mis prioridades iba a ser pelear sin descanso hasta el final, no sólo por mí, sino por todos los demás", escribía en El Confidencial. Y así lo hizo.

Ahora son las redes sociales las que se vuelcan con este joven que "a los 33 años, y tras unos 330 partidos oficiales colgó las botas". "Escribir puedo. Pelear también", escribía en su perfil de Twitter. Desde que se la descubrieron Matallanas luchó contra la enfermedad tal y como cuenta en su libro y que recoge SportYou: "Según todas las estadísticas, ya debería estar muerto. Pero, no se sabe por qué, pertenezco a ese pequeño porcentaje de enfermos que salvan el match-ball y se aferran a seguir jugando el partido por encima de la supervivencia media. No me engaño: el marcador es abrumadoramente adverso. Y nadie ha logrado evitar la derrota". En 2016 se quedó tetrapléjico y se comunicaba a través de un ordenador con el que daba forma a todas sus ideas. Pese a haber perdido incluso el habla, Matallanas actualizaba su blog en el diario As titulado 'Silencio, se juega'.