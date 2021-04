Klopp: "El Liverpool es mucho más que algunas decisiones que se toman". 

El entrenador del Liverpool inglés, Juergen Kloppe, dejó claro este lunes que su opinión contraria a la creación de una Superliga "no ha cambiado" pese al anuncio el domingo del inicio oficial de esta competición por 12 clubes, entre ellos el hexacampeón de Europa, al que considera que "es mucho más que algunas decisiones".

Klopp ya se mostró crítico en 2019 con esta idea de una nueva competición 'cerrada' y que sustituyese a la Liga de Campeones, y pese a la presencia 'red' entre sus fundadores, mantuvo su misma postura este lunes. "Mi opinión no ha cambiado. Lo escuché por primera vez el domingo mientras trataba de preparar un partido muy difícil contra el Leeds y sabía que hasta ahora teníamos algo de información, pero no mucha para ser honesto", confesó Klopp a 'Sky Sports' antes de su partido contra el conjunto de Marcelo Bielsa.

El germano no esconde que es un tema "difícil". "La gente no está contenta y puedo entenderlo, pero no puedo decir mucho más al respecto porque no estábamos involucrados en ningún proceso, ni los jugadores ni yo, no lo sabíamos", aclaró sobre la presencia del Liverpool entre esos 12 fundadores de esta competición.

"Qué puedo decir. Realmente no es fácil, pero lo que quiero decir también es que he escuchado algunas cosas, y lo que no me gusta es que el Liverpool es mucho más que algunas decisiones", subrayó Klopp a 'Sky Sports' antes del duelo ante el Leeds United.

"La parte más importante del fútbol son la afición y el equipo"

Para el alemán, "la parte más importante del fútbol son la afición y el equipo". "Y tenemos que asegurarnos de que nada se interponga entre eso. Escuché que pusieron pancartas en Anfield, y no lo entiendo porque los jugadores no hicieron nada malo", lamentó.

Klopp entiende a los aficionados, pero recordó que está "en una posición diferente" y que además tampoco posee "toda la información". "No sé exactamente por qué hicieron esto los 12 clubes", admitió. "Todo el mundo planea nuevas competiciones, la UEFA me mostró la nueva competición que planeaba y ya dije que no me gustaba hace meses porque hay más partidos. Siempre son más partidos. Si les dices a los clubes que se trata de más dinero, ¿de qué crees que se trata con la UEFA?", aseveró.